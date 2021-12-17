Николай Статкевич: Очень порадовала солидарность белорусов, которая ощущается везде 17.12.2021, 9:14

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Николай Статкевич

Это ценный ресурс, который придает много сил и энергии.

Редакция «Радыё Свабода» обратилась к известным в белорусском публичном пространстве людям с просьбой ответить на вопрос: что вас порадовало/заставило улыбнуться в 2021-м?

На вопрос журналистов ответил лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.

— Год был страшен во всех отношениях: сведения о смертях друзей, арестах, эмиграции. Но и в самые страшные времена нужно видеть поводы для радости, ведь чувство радости — это ценный ресурс, который придает сил и энергии. На свободе такие поводы найти легче: одна природа может принести множество радостных мгновений. Тут же только попробуй написать кому-нибудь о своих радостях в этой бетонной коробке, как их попытаются у тебя забрать. Поэтому искренним до конца не буду и обо всем не скажу. Только о том, что очень порадовала солидарность белорусов, которая ощущается и здесь.

Прежде всего, хочу сказать о письмах поддержки. Большинство писем не доходит, как и мои ответы на дошедшие. Но люди продолжают писать, собираются вместе, распределяют адреса политзаключенных, чтобы поддержать всех. Спасибо вам, друзья!

Порадовала на этот раз принципиальная позиция Запада по отношению к режиму в Беларуси. Из последних случаев — реакция канцлера Германии Олефа Шольца и партии «Зеленых» на известные звонки.

Не буду скрывать, еще радует катастрофическое падение интеллектуального уровня системы, что четко видно по ее действиям. Значит, умные оттуда уходят.

Николай Статкевич-политик, политзаключенный, осужденный 14 декабря на 14 лет колонии особого режима.

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

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