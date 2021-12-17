Американская экономика входит в 2022 год на подъеме 1 17.12.2021, 9:30

В стране — рост объемов жилищного строительства и промышленного производства.

Опубликованные в четверг статистические данные свидетельствуют, что экономическая активность в США выросла к концу года. Объемы производства в обрабатывающей промышленности в ноябре возросли до самого высокого уровня за последние почти три года, в то время как темпы роста жилищного строительства ускорились до восьмимесячного максимума, сообщает «Голос Америки».

В связи с ситуацией на рынке труда и укреплением экономики Федеральная резервная система в среду объявила, что прекратит действие своей экстренную программы выкупа облигаций в марте следующего года. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика «быстро приближается к максимальной занятости».

«Занятость настолько полная, насколько это возможно в текущем цикле, – отмечает главный экономист FWDBONDS в Нью-Йорке Кристофер Рапки, – Экономический прогноз на 2022 год выглядит неплохо».

Тем временем ФРС в четверг сообщила, что объем производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце вырос на 0,7%, достигнув самого высокого уровня с января 2019 года. Рост объемов производства был повсеместным и затронул даже автомобильную промышленность.

«Мы ожидаем дальнейшего увеличения производства в 2022 году по мере устранения проблем с поставками и отставания в спросе», – прогнозирует Вероника Кларк, экономист Citigroup из Нью-Йорка.

В прошлом месяце был зафиксирован рост и в жилищном строительстве: в отчете Министерства торговли говорится, что количество строящегося жилья выросло на 11,8% до 1,679 миллиона единиц в месяц с поправкой на сезонные колебания, что является самым высоким показателем с марта этого года. При этом нехватка строительных материалов по-прежнему представляет собой проблему.

«Сектор жилищного строительства завершает год в хорошей форме, – отмечает Марк Витнер, старший экономист Wells Fargo в Шарлотте, Северная Каролина, – Мы по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы этого сектора в 2022 году. Небольшое повышение ставок по ипотечным кредитам, вызванное ускорением сворачивания стимулирующих мер ФРС, не должно сильно сказаться на спросе».

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