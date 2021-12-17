В Беларуси повышают пенсионный возраст 8 17.12.2021, 10:05

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Фото: bymedia

Изменения вступят в силу с 1 января.

Вчера «правительство» Беларуси поделилось очередными планами: в 2022 году среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера должен составить 581,2 рубля. Но при этом и пенсионный возраст снова будет увеличен в рамках пенсионной реформы, которая началась в Беларуси еще в 2017 году. С этого момента пенсионный возраст для мужчин и женщин стал расти на шесть месяцев каждый год. В итоге выход на пенсию по возрасту для обоих полов вырастет на три года.

Сайт onliner.by напоминает, что ждет пенсионеров в 2022 году.

Женщины смогут уйти на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63

В 2016 году мужчины отправлялись на пенсию по достижении 60 лет, женщины — 55. В следующем, 2022 году белорусские женщины начнут уходить на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины — в 63 года. Это заключительный этап реформы по повышению пенсионного возраста, с 2023 года его увеличивать не будут (но это не точно).

Сейчас многие эксперты полагают, что с 2023 года начнется второй этап реформы, в результате которого пенсионный возраст для женщин сравняют с мужским. Такой вариант правительство Беларуси рассматривало еще на этапе реализации действующей реформы, но потом от него отказались.

Страховой стаж — 18,5 лет для обоих полов

Страховой стаж — это количество лет, за которые поступали взносы за работника в ФСЗН. До 2014 года он составлял 5 лет, в 2014-м вырос до 10 лет, в 2015-м — до 15. Его же стали ежегодно повышать на шесть месяцев во время реформы. К 2025 году он достигнет 20 лет.

Если такого стажа не хватает, вместо пенсии по возрасту человек будет получать низкую социальную пенсию. Но есть и исключения (например, многодетные матери).

Также с 2021 года вступил в силу указ, который уменьшил количество тех, кому не хватило стажа. Если мужчины старше 65 лет и женщины от 60 наработали не менее 10 лет страхового стажа, они получат право на трудовую пенсию по возрасту (а не социальную). Ее размер составит 73% наибольшей величины БПМ пенсионера (сейчас это 218 рублей) плюс еще по 3% за каждый дополнительный год страхового стажа. Но для этого пенсионерам нужно сходить и написать заявление в свой отдел ФСЗН.

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