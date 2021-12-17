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В Бресте на реке Мухавец появилось трехсотметровое нефтяное пятно

  • 17.12.2021, 10:50
В Бресте на реке Мухавец появилось трехсотметровое нефтяное пятно
Фото: МЧС

Откуда?

Природоохранные специалисты выясняют, откуда на реке Мухавец в Бресте образовалось нефтяное пятно длиной 300 метров, передает МЧС.

Сообщение о загрязнении акватории поступило спасателям днем 16 декабря. Нефтяное пятно длиной 300 метров и шириной до 4 метров обнаружили в районе речного порта.

Мора рыбы не зафиксировали.

Спасатели установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения нефтепродуктов по поверхности воды, а специалисты обследовали акваторию и взяли пробы для анализа.

17 декабря загрязненную воду откачают из реки, заверили в МЧС.

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