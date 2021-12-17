В Бресте на реке Мухавец появилось трехсотметровое нефтяное пятно
- 17.12.2021, 10:50
Откуда?
Природоохранные специалисты выясняют, откуда на реке Мухавец в Бресте образовалось нефтяное пятно длиной 300 метров, передает МЧС.
Сообщение о загрязнении акватории поступило спасателям днем 16 декабря. Нефтяное пятно длиной 300 метров и шириной до 4 метров обнаружили в районе речного порта.
Мора рыбы не зафиксировали.
Спасатели установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения нефтепродуктов по поверхности воды, а специалисты обследовали акваторию и взяли пробы для анализа.
17 декабря загрязненную воду откачают из реки, заверили в МЧС.