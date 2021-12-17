Мигранты пошли на штурм польской границы со светошумовыми гранатами и понтонами 12 17.12.2021, 11:11

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Атаки произошли в районе Бобровников и Дубичей-Церковных.

За минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 93 человека.

На охраняемом участке в Дубичах-Церковных группа из 11 человек агрессивно штурмовала границу, бросая светошумовыми гранаты, сообщает Погранслужба Польши.

На участке в Бобровниках группа из 9 человек попыталась переправиться на понтонах на польскую сторону.

Wczoraj tj.16.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało przekroczyć 93 osoby.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi.

Na odcinku #PSGBobrowniki grupa 9 os. próbowała przeprawić się na stronę 🇵🇱 pontonem. pic.twitter.com/wCT5EP3jT0 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 17, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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