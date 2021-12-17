Политолог: Путин пытается договориться с олигархами на этапе трансфера власти 3 17.12.2021, 11:56

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Чего хочет крупный российский бизнес?

Путин договаривается с олигархами на этапе трансфера власти, пишет российский политолог Илья Гращенков.

Сегодня президент РФ примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который негласно называют «профсоюзом олигархов», причем лично и не в режиме видеосвязи (что по нынешнем временам - событие). В марте прошлого года Путин также участвовал в съезде и даже проводил личную встречу с бюро правления под руководством Шохина. Такое повышенное внимание со стороны президента к крупному бизнесу демонстрирует не только лояльное отношение олигархов к системе власти, но и возможное беспокойство из-за попыток вмешаться в трансфер.

Российский олигархат не консолидирован, ведь кто-то за 2020-2021 гг. сильно просел, а кто-то наоборот – заработал. Понятно, что «банкует» фарма и близкие к ней промышленники, также на подъеме оказались металлурги (которых затем решили поприжать), а вот сырьевики – ушли в минус. Частные «инвесторы» потеряли на фондовом рынке 5−6 трлн. рублей только за 2021 год. Драйверов роста российского рынка акций нет: высокая ключевая ставка ЦБ РФ и ожидания ее дальнейшего роста не способствуют инвестированию в рынок акций, экономика России продолжит отставать, реальные доходы – снижаться. Поэтому не самые близкие к Кремлю бизнесмены настроены тревожно, толком не понимая, что происходи по линии пандемии, международных эскалаций, да и внутреннего трансфера. Успокоить их сейчас – важная задача.

Чего опасается крупный бизнес? Прежде всего – усиления силового пресса. «Наезды» начались не только на иностранцев, но и на внутренних «либералов» (по факту – весьма условных, просто ориентированных на работу с Западом) и полная беспомощность власти в деле защиты реальных национальных интересов страны. Например, в ЕС после ухода Меркель для провластного российского бизнеса могут настать непростые времена. Европа собирается подумать о наложении ареста на активы тех российских бизнесменов, которые обогатились посредством коррупции, о чем уже заявляли лидеры «Зеленых» в Бундестаге. На фоне проблем с «Северным потоком» и США, особенно морочиться из-за остального бизнеса сегодня никто не будет, а значит спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Стартовавший трансфер власти, который на этапе движения к президентской кампании 2023-2024 гг. будет требовать от крупного бизнеса не просто лояльности, но и поддержки для преодоления последствий общественного переустройства. Эти изменения коснуться всех сфер и отраслей экономики, так как «цифровая трансформация» задуманная правительством поставит бизнес в совершенно новые условия, завязав на государство и систему плановой экономики. Говоря про переход от стихийного рынка к государственному капитализму, власть постепенно приучает крупный бизнес к мысли, что рано или поздно «китайская модель» управления победит, а значит, промышленники не должны быть фрондой, а наоборот – опорой системы. Сейчас многие из них напряжены и «рыскают глазами», как говорил Путин, однако задача лично президент отрелаксировать наиболее тревожных убедив, что другого пути для них – все равно нет.

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