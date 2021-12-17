Беларусь побила исторический рекорд по внешнему долгу 7 17.12.2021, 13:41

5,206

За счет чего сумма выросла до $42,3 миллиардов?

Беларусь установила новый исторический рекорд по валовому внешнему долгу: на конец 3-го квартала он составил 42,301 миллиарда долларов. Причем «виноват» оказался МВФ, пишет InfoBank.by.

Рост внешнего долга за квартал относительно небольшой — «всего» 26 миллионов долларов — ведь внешняя задолженность других секторов (государственного управления, депозитных организаций (банков) и реального сектора) сократилась: там больше погашали долгов заграничным кредиторам, чем вновь одалживали извне.

За счет чего же долг вырос? Это результат раздачи денег от МВФ — самого значительного в истории организации глобального распределения СДР («валюты МВФ») в рамках поддержки мировой экономики, стимулирования её восстановления после ковид-кризиса. Эти деньги зачислили в золотовалютный резерв Беларуси, чем сильно его прирастили — но за счет этого же обновился и рекорд по внешнему долгу.

Таким образом, новый исторический максимум ВВД Беларуси – «заслуга» МВФ.

Больше всего в квартале вырос именно долг государства. Наибольшая процентная доля в ВВД Беларуси – 43,1% – у внешней задолженности органов государственного управления (то есть, чисто государственное заимствование). А общий внешний госдолг (сумма внешнего долга Правительства и Национального банка) – 46,8%. Таким образом, главный заемщик в Беларуси – само государство.

Последние 15 лет именно государство (в лице Правительства) больше всего берет в долг за рубежом: сектор государственного управления эти годы наращивал внешний долг больше и быстрее любого другого сектора. На конец III квартала внешний госдолг – $19,799 млрд (как сумма внешней задолженности органов государственного правления (правительства) и Национального банка).

Рекордный объем валового внешнего долга привел и к исторически рекордной подушевой внешней задолженности: ВВД на душу населения вырос в Беларуси до 4.550 $/чел.

Значительная внешняя задолженность, особенно в условиях санкций, является одной из главных сейчас финансовых проблем страны. Рекордный государственный внешний долг требует рекордного же обслуживания: выплат процентов и погашения самого «тела» госдолга, в том числе из ЗВР, которые сейчас не составляют и половины всего внешнего валютного госдолга.

А объем валового внешнего долга превышает все валютные активы страны, в том числе в разы больше суммы ликвидных валютных активов.

Выходит, в Беларуси главная цель внешнего заимствования сейчас – перекредитоваться, одолжить, чтобы вернуть старые долги, не объявив дефолта. А еще – обеспечить валютой банковскую систему в условиях выноса валютных вкладов, и не допустить девальвацию.

Поэтому главной задачей властей Беларуси является поиск очередной «порции» денег, а взять их сейчас можно только у России – у главного кредитора, кому больше всего денег и должна Беларусь.

И вот свежая новость: власти собираются осуществить очередное заимствование: на сумму 3,5 миллиарда долларов.

«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития и выделение государственного кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию…» – Н.Снопков.

Понятно, что цель этого нового кредита – рефинансирование прежних заимствований, для того, чтобы была возможность погасить старые долги – «перекредитоваться»: своих денег (а ведь нужна иностранная валюта) явно на это не хватает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».