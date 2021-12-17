Евродепутат: За решеткой должен сидеть Лукашенко, а не Полина Шарендо-Панасюк и Андрей Войнич 7 17.12.2021, 16:05

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Карин Карлсбро

Карин Карлсбро выступила в поддержку белорусов на пленарной сессии Европарламента.

В Европейском парламенте, во время пленарной сессии в Страсбурге 15 декабря, прошли дебаты, посвященные кризису на польско-белорусской границе.

Сайт Charter97.org приводит текст выступления депутата от Швеции Карин Карлсбро.

— Гуманитарная катастрофа на границе - это преднамеренный шаг. Лукашенко хочет создать кризис для ЕС и отвлечь внимание внешнего мира от притеснений, которым он подвергает народ Беларуси.

Вчера лидер оппозиции Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы. Он был арестован в прошлом году, ему не разрешили участвовать в президентских выборах. Сейчас он один из 929 человек, которых режим в Беларуси, поместил в заключение, потому что они говорили то, что думают.

Всем вам, всем 929, я хочу сказать: мы видим и знаем, что происходит. Нас, тех кто с вами, очень много. За решеткой должны сидеть не Сергей Тихановский, не 20-летний Артем [Боярский], не мать маленьких детей Полина [Шарендо-Панасюк], не тяжелобольной Андрей [Войнич]. Именно Лукашенко и его приспешники будут наказаны, привлечены к ответственности и осуждены за совершенные ими преступления, — сказала шведский парламентарий Карин Карлсбро.

Напомним, 14 декабря Сергея Тихановского приговорили к самому длительному сроку по политически мотивированному делу в истории современной Беларуси: 18 годам заключения в колонии усиленного режима.

Несколькими днями ранее, 9 декабря "судья" Елена Шилько приговорила 20-летнего политзаключенного, бывшего студента химфака БГУ и четырежды стипендиата специального «фонда Лукашенко» по поддержке талантливой молодежи Артема Боярского к пяти годам лишения свободы.

Администрация гомельской женской колонии издевается над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк: политзаключенную лишили теплых вещей и продовольственных посылок; ее постоянно помещают в карцер; к ней не пускают адвоката.

Активист «Европейской Беларуси», политзаключенный Андрей Войнич содержится в полной изоляции. У родственников нет с ним никакой связи: ни по телефону, ни по письмам, которые от него не доходят. Родственники не могут передать ему и посылку с вещами и лекарствами.

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