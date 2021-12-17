Сбежавший в Беларусь польский военный имел проблемы с законом 23 17.12.2021, 19:26

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Недавно он подал заявление на увольнение из армии.

По информации Gazeta Wyborczа, военный, который попросил убежища в Беларуси, был задержан в прошлые выходные за вождение в нетрезвом виде.

По информации издания, в крови у мужчины было обнаружено 1,5 промилле алкоголя, он также находился под воздействием марихуаны.

Напомним, 17 декабря в ГПК Беларуси заявили, что польский военнослужащий попросил убежища в Беларуси. Позже провластные каналы опубликовали фото, на котором мужчина в форме дает интервью сотруднице госСМИ Ксении Лебедевой.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что военнослужащий имел проблемы с законом:

«Пропавший вчера без вести военнослужащий имел серьезные проблемы с законом и подал на увольнение из армии. Он не должен был быть направлен на службу на границу. Поручил выяснить, кто за это отвечает», — заявил он.

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