В Беларуси пересмотрели планы по акцизам на пиво, игристое вино и жидкость для электронных сигарет 2 19.12.2021, 14:23

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Как это скажется на ценах?

Чиновники откорректировали планы по пересмотру ставок акцизов в 2022 году на некоторый алкоголь. К примеру, на пиво крепостью от 0,5 до 7% их решили снизить, хотя до этого хотели поднять. Также отказались от планов поднять ставки акцизов на игристые вина и шампанское. Это предусмотрено последней версией проекта изменений в Налоговый кодекс, который 14 декабря парламент принял в первом чтении. Повышение или понижение ставок акцизов, как правило, сказывается на розничных ценах, пишет zerkalo.io.

Что будет с акцизами на алкоголь

Чиновники по-прежнему проиндексировать ставки акцизов в целом на алкоголь в пределах прогнозируемой инфляции (на уровне 6−7%). Но на некоторый алкоголь решили не повышать ставки или даже снизить. К примеру, на пиво крепостью от 0,5 до 7% и пивной коктейль их решили снизить — до 30 копеек за литр готовой продукции. Хотя до этого хотели поднять с нынешних 37 копеек до 38 копеек. «Применение пониженного параметра индексации ставок направлено на поддержание эффективной работы предприятий-производителей данной продукции, — поясняли ранее чиновники планы поднять ставки. — Индексация ставок акцизов на пиво и пивной коктейль в 2021 году не производилась».

То есть розничные цены могут немного снизиться, это во многом зависит от решения производителей.

Также решили оставить на нынешнем уровне ставки акцизов на натуральные вина, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие. Ранее их хотели повысить на 7%.

Жидкость для электронных сигарет должна подорожать

Чиновники по-прежнему хотят включить в список подакцизных товаров жидкости для электронных систем курения и нетабачную никотиносодержащую продукцию. Речь в том числе про электронные сигареты, парогенераторы, вейпы, а также паучи (нетабачные никотиносодержащие изделия). Сейчас это безакцизные товары.

Но в последнем варианте правок в Налоговой кодекс ставку акцизов на жидкости для электронных систем курения хотят установить на уровне 0,1 рубля за 1 мл. Ранее предлагали 0,15 рубля. То есть рост розничных цен в таком случае будет ниже. Ставку на нетабачную никотиносодержащую продукцию по-прежнему хотят ввести на уровне 77,14 рубля за 1 килограмм.

От планов по повышению акцизов на сигареты не отказались

Чиновники хотят поднять отдельные ставки налогов опережающими темпами. Так, акцизы на сигареты хотят повысить в среднем на 15%. Для сравнения: земельный налог намерены проиндексировать на 7,2% — прогнозный показатель по инфляции на 2022 год. Речь про среднегодовой показатель по росту цен. Что касается годовой инфляции — декабрь к декабрю, то она, по планам властей, должны быть на уровне «вблизи 6%».

Поднять ставки акцизов на 15% хотят на сигареты всех ценовых групп. При этом сигареты с фильтром хотят разбить на две группы по ставкам акциз вместо нынешних трех. Для этой объединенной группы введут ставку акцизов в 86,36 рубля за 1000 штук сигарет. Для сравнения: сейчас для второй группы ценовой группы акциз составляет 72,19 рубля, а для третьей — 82,77 рубля.

То есть заметнее всего должны подорожать сигареты средней ценовой категории из-за объединения ее с третьей группой.

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