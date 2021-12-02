США ввели санкции против сына Лукашенко

США ввели санкции против сына Лукашенко12
- 2.12.2021, 18:35
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Ограничения затронули 20 человек, 12 организаций и три самолета.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против режима Лукашенко, сообщается на сайте Минфина США. Ограничения затронули 20 человек, 12 организаций и три самолета.
Под санкции попали:
средний сын диктатора Дмитрий Лукашенко. Он занимает пост председателя центрального совета «Президентского» спортивного клуба» и является членом Национального олимпийского комитета Беларуси;
начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Андрей Паршин;
муж экс-пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой Денис Чемоданов;
замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк;
глава Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лапо;
его первый заместитель Игорь Буткевич и заместители Сергей Новиков и Игорь Печень;
экс-председатель Федерации хоккея Беларуси, член Совета Республики Национального собрания, подозреваемый в убийстве Романа Бондаренко Дмитрий Басков и другие.
Кроме того, США ввели санкции против госдолга Беларуси, запретив американским гражданам операции с «новыми долговыми обязательствами» со сроком погашения более 90 дней и выпущенными 2 декабря или позднее.
Власти Великобритании и Канады объявили о том, что присоединяются к введенным Европейским союзом и США рестрикциям в отношении режима Лукашенко.