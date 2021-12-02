США ввели санкции против сына Лукашенко 12 2.12.2021, 18:35

18,202

Ограничения затронули 20 человек, 12 организаций и три самолета.

Соединенные Штаты ввели новые санкции против режима Лукашенко, сообщается на сайте Минфина США. Ограничения затронули 20 человек, 12 организаций и три самолета.

Под санкции попали:

средний сын диктатора Дмитрий Лукашенко. Он занимает пост председателя центрального совета «Президентского» спортивного клуба» и является членом Национального олимпийского комитета Беларуси;

начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Андрей Паршин;

муж экс-пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой Денис Чемоданов;

замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк;

глава Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лапо;

его первый заместитель Игорь Буткевич и заместители Сергей Новиков и Игорь Печень;

экс-председатель Федерации хоккея Беларуси, член Совета Республики Национального собрания, подозреваемый в убийстве Романа Бондаренко Дмитрий Басков и другие.

Кроме того, США ввели санкции против госдолга Беларуси, запретив американским гражданам операции с «новыми долговыми обязательствами» со сроком погашения более 90 дней и выпущенными 2 декабря или позднее.

Власти Великобритании и Канады объявили о том, что присоединяются к введенным Европейским союзом и США рестрикциям в отношении режима Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».