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Мама Игоря Олиневича о приговоре сыну: У меня гордость за нашу молодежь

  • 22.12.2021, 22:26
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Мама Игоря Олиневича о приговоре сыну: У меня гордость за нашу молодежь

Мы должны победить.

Анархистов приговорили к колонии от 18 до 20 лет, но даже в такой ситуации они держались достойно и улыбались.

«Белсат» поговорил с Валентиной Олиневич – матерью анархиста Игоря Олиневича – о том, как она восприняла такой приговор, и на что надеется в будущем.

«Прошло довольно много времени, поэтому я хотела только одного: чтобы он остался жив, потому что шли разговоры о том, что их вообще расстреляют. Я понимала, что в наше время, к сожалению, возможно и такое. Я же понимаю, что по этой статье примерно такой срок – до 20 лет, но дали им максимальный срок. Этого следовало ожидать, поэтому я была спокойна», – говорит Валентина Олиневич.

Несмотря на большие сроки, на которые осудили анархистов, их родители продолжают держаться и верить в лучшее. В этом им помогают сами осужденные, которые даже за решеткой держатся достойно.

«Я очень хорошо знаю эту власть, понимаю, на что она способна, поэтому показать какое-то свое отчаяние, горе и слезы я тоже не хочу. Мы должны быть сильнее их. Тем более я видела этих ребят, я видела своего сына, видела их лица, и я видела, что даже они там не сдаются. Если они там морально не сдаются, так что ж уже нам сдаваться? Надо их поддерживать. Они за решеткой в наручниках, сидя в этой клетке, они сильнее нас, которые в относительной свободе. И с одной стороны мне очень жалко нашу страну, наших людей, всех тех, кого бросили за решетку, но с другой стороны я горжусь, что у нас такой народ и такие люди. Не дай Бог, конечно, любой матери такое пережить, но кому-то же надо. Поэтому держимся и побеждаем», – говорит Валентина Олиневич.

Мама Игоря Олиневича уверена, что апелляция в этом деле не даст результата, поэтому она надеется только на общую победу стране.

«Это же бесполезно, поэтому я никаких иллюзий ни по поводу приговора, ни по поводу апелляции не имею. Я просто знаю, что мы должны победить. Вот и все. Только на это надежда».

Но даже в такой ситуации мать осужденного анархиста Игоря Олиневича остается оптимисткой.

«Все будет хорошо, не переживайте. Такие наши ребята, что просто, как на них только посмотришь, даже в наручниках, они излучают такую мощную энергетику. Конечно, я понимаю, что эта система смолоть может кого угодно, но у меня просто гордость за нашу молодежь».

Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Дмитрия Резановича и Сергея Романова признали политическими заключенными.

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