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Вучич больше не дружит с Лукашенко?

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  • Александр Фридман
  • 23.12.2021, 16:50
  • 5,356
Вучич больше не дружит с Лукашенко?
Александр Вучич

Хорошие отношения с ЕС для Сербии куда важнее.

К пятому пакету европейских санкций против Беларуси присоединились кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания.

Особое внимание заслуживает в этой связи именно Сербия с ее откровенно пророссийским руководством. Сербия – единственный кандидат на вступление в ЕС, которого власти Беларуси не включили в список государств, против которых вводится продовольственное эмбарго.

Лукашенко часто заявлял о свои особых связях с Сербией и даже передавал приветы президенту Александру Вучичу, а в Белграде в свою очередь избегали резкой критики официального Минска…. А под конец года присоединились к пятому пакету санкций: симпатия симпатией, а хорошие отношения с ЕС для Сербии куда важнее.

Александр Фридман, Telegram

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