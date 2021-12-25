Мечты сбываются 22 Telegram-канал "СерпомПо"

25.12.2021, 11:18

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Путин устал читать распечатки из Сети.

Роскомпозор в последние месяцы массово блокирует торренты и прочие VPN-ны. Но скоро, судя по новостям, доберется и до легальных, но все же "вражеских" Facebook и Google. А там рукой подать и до осуществления кремлевской мечты - скрепного Путинета вместо "американского".

Таганский районный суд Москвы впервые в истории наложил оборотные штрафы на Google (7,2 млрд российских рублей) и Meta Platforms, экс-Facebook (2 млрд российских рублей) за отказ удалять информацию по требованию Роскомнадзора.

Нынешний штраф для Гугла - вчетверо превышает его годовую прибыль в России. Помимо этого в отношении обеих компаний могут быть составлены новые административные протоколы о повторном неудалении запрещенного в РФ контента.

Единоросс Хинштейн грозит, что в случае неуплаты штрафа, в отношении Google могут быть применены меры принуждения, включая замедление трафика и полную блокировку.

Короче, господа и товарищи, к выборам обнуленца в 2024 году негде будет на просторах Рунета и постебаться даже над его жалкими прессухами, общениями с народом, обещалками и ультиматумами НАТО. Переловят товарищи майоры все фотожабы и мемасики, вычистят неправильные текстики по методичке "1984" Оруэлла. Вся надежда (небольшая, прямо скажем), что об "телегу" РКН снова обломает зубы.

Устал вождь читать "распечатки" из Сети с вашими гадостями про себя. На носу войны, санкции, затягивание поясов - понимать надо! Не может Отчизна больше позволить себе прежних вольностей.

Постепенно снова перемещаемся общаться на кухни. К пустым холодильникам.

Ну, вы держитесь здесь!

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