Герой лукашенковской пропаганды избивал мать 5 29.12.2021, 13:13

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Эмиль Чечко

Польский солдат, сбежавший в Беларусь, приговорен к шести месяцам ограничения свободы.

Сегодня в Польше суд Ольштына рассмотрел апелляцию дезертира Эмиля Чечко и оставил приговор без изменений.

Польский солдат, сбежавший в Беларусь, приговорен к шести месяцам ограничения свободы. Ему запрещено подходить к матери ближе чем на 50 метров, а еще – злоупотреблять алкоголем.

В мае пьяный Чечко избил мать и угрожал убить ее, после чего в конфликт вмешалась полиция.

Напомним, после того, как Чечко попал на территорию Беларуси, лукашенковская пропаганда стала его активно использовать.

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