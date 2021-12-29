Герой лукашенковской пропаганды избивал мать

Герой лукашенковской пропаганды избивал мать5
- 29.12.2021, 13:13
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Польский солдат, сбежавший в Беларусь, приговорен к шести месяцам ограничения свободы.
Сегодня в Польше суд Ольштына рассмотрел апелляцию дезертира Эмиля Чечко и оставил приговор без изменений.
Польский солдат, сбежавший в Беларусь, приговорен к шести месяцам ограничения свободы. Ему запрещено подходить к матери ближе чем на 50 метров, а еще – злоупотреблять алкоголем.
В мае пьяный Чечко избил мать и угрожал убить ее, после чего в конфликт вмешалась полиция.
Напомним, после того, как Чечко попал на территорию Беларуси, лукашенковская пропаганда стала его активно использовать.