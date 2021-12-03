Белорусские водители начали попадать в «ловушку» в связи с техосмотром 11 3.12.2021, 11:31

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Фото: abw.by

Автомобилисты все больше бойкотируют это мероприятие.

В Беларуси очередной раз в связи с ситуацией с коронавирусом продлили срок действия некоторых документов на 6 месяцев.

Сначала 23 ноября был принят указ №454, а потом Совмин уточнил перечень документов, срок действия которых однократно продлевается на 6 месяцев, если он истек (истекает) с 10 ноября 2020 года по 26 марта 2022 года.

В списке есть "права". И некоторые думают, что и техосмотр тоже можно "просрочить" на полгода. В частности, наш читатель Дмитрий поинтересовался у редакции "Автобизнеса": "Нашел постановление и прочел там о выдаче разрешения на допуск к участию в дорожном движении:

Срок действия разрешения заканчивается в январе. Я правильно понимаю, что могу ездить с имеющимся разрешением плюс 6 месяцев?"

Спешим уберечь читателя от штрафа, как и других автомобилистов, и сообщаем: нет. То, что в скрине постановления Совмина речь не про ТО, можно понять из правой части документа. Там написано, что допуск выдают регистрационные подразделения ГАИ МВД. Значит, речь идет не о разрешении на допуск у участию ТС в дорожном движении, которое выдает УП "Белтехосмотр", а о другом. Это мы уже разбирали в мае прошлого года, когда срок действия документов также продлевался.

"Нам уже поступали звонки с таким вопросом. Но в этом перечне нас нет, – сказали тогда в "Белтехосмотре" корреспонденту "Автобизнеса". – Техосмотр проходить надо".

Но что за допуск имеется в виду? "Автобизнесу" удалось узнать в Госавтоинспекции, что речь в этом пункте идет не о техосмотре, а о том, что продлен срок действия транзитных "номеров".

Сегодня, 1 декабря, "Автобизнес" позвонил в "Белтехосмотр" – и там снова подтвердили, что просрочить срок разрешения на участие в дорожном движении нельзя, это не предусмотрено постановлением Совмина.

Между тем сегодня "Белтехосмотр" выпустил очередное видео про активизицию работы ГАИ по выявлению на дорогах авто без техосмотра. После всплеска интереса в начале года к прохождению ТО и некоторого ажиотажа на диагностических станциях автолюбители потеряли интерес к ТО.

"Картина достаточно удручающая", – говорит Павел Маркович, заместитель начальника УП "Белтехосмотр" по Витебской области. По его данным, за 10 месяцев в области прошли ТО 163 тысячи транспортных средств – это всего лишь чуть более 32% зарегистрированного транспорта в области.

Как сообщалось, УП "Белтехосмотр" направило в адрес Министерства транспорта и коммуникаций РБ и МВД предложения об активизации работы.

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