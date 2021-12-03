Итальянцам помогут перевести автомобили на электричество 1 3.12.2021, 21:49

Владельцам старых авто будут компенсировать 65% стоимости их трансформации в электромобиль.

В Италии владельцам старых автомобилей будут компенсировать 65% стоимости их трансформации в электромобиль. На переделку автомобиля старше 30 лет можно будет получить до 3,5 тысяч евро, пишет «Евро пульс».

Трансформация предполагает замену бензинового двигателя, удаление выхлопных труб, радиатора и системы охлаждения, а также установку электроники и аккумуляторной батареи вместо топливного бака. Стоимость такой модернизации в среднем может обойтись в 6 тысяч евро.

Таким образом можно дать новую жизнь старым автомобилям, а также дать этим транспортным средствам возможность продолжать движение по всем дорогам, не сталкиваясь с ограничениями.

Евросоюз планирует, что к 2050 году в Европе не останется «грязных» автомобилей – их заменит электротранспорт. Многие страны и города вводят ограничения для автомобилей на бензине и дизеле. Например, на них нельзя заезжать в центр Брюсселя.

В Италии также некоторое время обсуждается возможность полного перехода на дорожный электротранспорт. В эту категорию могут попасть не только легковые и грузовые авто, но и мопеды. Поэтому в Италии даже начали продавать специальные наборы для модификации старого транспортного средства в электроскутер, которые можно установить прямо дома. При этом стоимость такой трансформации составит 90 евро, в то время как за новый электроскутер придется заплатить около 3 тысяч евро.

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