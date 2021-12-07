Европа обогнала Китай по количеству технологических «единорогов» 1 7.12.2021, 17:01

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Смене лидерства способствовало давление Пекина на технологический сектор.

Несмотря на то, что в Китае по-прежнему гораздо больше крупных технологических компаний, чем в Европе, рост числа новых стартапов снижается. Совокупный объем венчурного финансирования также падает.

Европа обогнала Китай по количеству технологических « единорогов » — стартапов с оценкой выше $1 млрд. Смене лидерства способствовал растущий статус европейских компаний среди технологических стартапов и давление Пекина на технологический сектор. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно исследованию венчурной компании Atomico, на которое ссылается WSJ, в Китае в 2021 году появилось 26 технологических «единорогов», в результате их число достигло 300. В Европе за год появилось 98 новых технологических стартапов с оценкой от $1 млрд — теперь их 321. В исследовании под Европой подразумеваются 27 стран Евросоюза, и еще 18 стран региона, не входящих в его состав. Кроме того, в 2021 году Европа обогнала Китай по объему венчурных инвестиций. За первые девять месяцев 2021 года Китай привлек $45 млрд венчурного финансирования по сравнению с $52 млрд за весь 2020 год. За аналогичный период в Европу венчурные фонды инвестировали $77 млрд, по сравнению с $48 млрд за весь прошлый год.

За последний год Китай стал жестче контролировать деятельность самых успешных технологических гигантов страны — Alibaba Group, Tencent Holdings и Didi Global, что охладило интерес ко всему сектору, отмечает WSJ. Европа же, в свою очередь, привлекла дополнительные инвестиции в технологическую отрасль, особенно со стороны американских фондов.

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