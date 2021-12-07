Режим решил оставить белорусов без импортных продуктов

Режим решил оставить белорусов без импортных продуктов20
- 7.12.2021, 18:20
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Это безумное постановление назвали «контрсанкциями».
Режим принял решение о введении так называемых «контрсанкций» с 1 января. Под запрет попадают мясо-молочная продукция, фрукты, овощи, кондитерские изделия, соль и другие категории, сообщает БелТА.
Под запрет попадает продукция из ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногориии и Швейцарии.
Напомним, США, Евросоюз, Канада и Великобритания приняли санкции против белорусского госдолга, химической и калийной промышленности, что наносит сильный удар по экономике режима.