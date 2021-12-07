Дефицит бюджета становится хроническим: брать долги и продавать госпредприятия? 7.12.2021, 19:18

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У режима большие проблемы с финансами и хороших вариантов решения проблем нет.

Государственный бюджет в 2022 году снова планируется с дефицитом. Это будет уже третий дефицитный год, пишет euroradio.fm.

Здесь “нет ничего катастрофичного”, просто “не все знают принципы работы государственных финансов”, заявил премьер Роман Головченко в эфире госТВ.

Журналисты попросили аналитика “Кошта Урада” рассказать, как же работают госфинансы и почему залатывать дыры придётся за счёт кредитов, спада экономического роста или растрат резервов.

Дефицит и профицит опасны инфляцией

В идеале бюджет государства должен быть сбалансированным, то есть расходы должны равняться доходам. Если расходы больше доходов, то получается дефицит бюджета. Если наоборот, то выходит профицит.

Слишком большой дефицит или профицит — это плохо.

— Рассмотрим, казалось бы, самый хороший вариант, когда мы зарабатываем больше, чем тратим. Появляются свободные деньги. Но в условиях эффективной экономики деньги должны работать, а для этого расходоваться. Когда мы вводим деньги в оборот, создаём активы, платим заработные платы. Это более полезные расходы для экономики, чем лежащие мёртвым грузом неиспользуемые доходы, — рассказывает аналитик “Кошта Урада”.

Если вливать денег в экономику слишком много, то растёт инфляция. Она растёт и при большом дефиците бюджета, как в Беларуси.

— С учётом того, что у нас уже сейчас инфляция выше десяти процентов, это весьма негативный сценарий. Когда в Беларуси инфляция ниже пяти процентов — это управляемая инфляция. Тогда бизнесу понятно, чего ждать завтра.

Если экономика генерирует инфляцию выше пяти процентов, то даже среднесрочную перспективу становится рассчитать сложнее.

Тогда люди и бизнес готовятся к высокой инфляции и сами ее подогревают. Например, бизнес увеличивает цены в соответствии с ожиданиями.

Роман Головченко прав, что дефицит бюджета может быть полезен для экономики, отмечает эксперт.

— Дефицит бюджета может смягчать экономический спад. Государство заявляет, что будет тратить больше. Соответственно, бизнес говорит: “Окей, вы у нас что-то будете покупать, и мы чуть увереннее смотрим в будущее”.

Однако премьер-министр лукавит, когда применяет это к положению Беларуси.

Дефицит для Беларуси плох, потому что закрывать его нечем

Проблема в том, что некоторые страны могут себе позволить жить с высоким дефицитом бюджета, например США, Япония или многие страны Европы. Беларусь не может. Когда власти пытаются решить вопрос дефицита бюджета, появляются серьезные проблемы.

— Временный дефицит бюджета экономика переварит более-менее нормально. Если он перерастает в хронический, начинается абсолютно другая история. Вопрос в том, как управлять бюджетным дефицитом. Можно элементарно напечатать деньги. Но решая текущую проблему дефицита, мы получаем другую — более высокую инфляцию.

Нацбанк может влить в экономику некоторый объём средств, чтобы это не сильно повлияло на рост цен, что мы сейчас и видим.

Полностью покрывать дефицит бюджета напечатанными деньгами означает сделать инфляцию непредсказуемой.

— Второй способ — покрыть дефицит за счет роста доходов. Например, налогов. Государство старается изыскивать любые возможности повысить налоги. Красиво это называют, например, “повышением степени участия предпринимателей в экономике” или “выравниванием условий налогообложения”. Но как ни называй такие действия, они всё равно делают лишь весомее и без того немалое налоговое бремя для бизнеса и населения, — говорит эксперт.

Третий вариант — пропорциональное снижение всех расходов.

— Этого не будет в Беларуси, потому что многие статьи бюджета нельзя резко сократить. Например, социалка — крайне болезненная вещь. На снижение расходов здесь можно пойти, но это крайний случай. Это вызывает социальное напряжение. Поэтому пока государство старается одновременно использовать любые прочие способы экономии и повышения доходов бюджета: немножко напечатать деньги или увеличить налоги.

Кредиты слишком дорогие и ещё больше обременяют бюджет

Можно профинансировать дефицит бюджета за счёт долгов. То есть занять внутри страны или на внешнем рынке. И то, и другое для Беларуси болезненно.

— Если вам уверенно дают в долг и ваши кредиторы считают, что вы его вернете, вам может стать выгодно жить в долг. Потому что процентные ставки для вас будут низкие, — продолжает эксперт “Кошта Урада”.

Тогда можно вкладывать заемные деньги в экономику, развивать её и зарабатывать больше, чем проценты по долгам.

— С нашей экономикой это далеко не так. Нам дают в долг дороже, чем другим странам, потому что зарубежные кредиторы не уверены в нас.

Кроме того, теперь Беларусь отрезана от внешних денежных рынков, за исключением российского. Получить деньги не удаётся даже в Китае, хотя власти очень хотели бы.

— Российская господдержка далеко не бесплатна. Но Беларусь ещё не теряет надежду занять деньги на российском рынке, то есть не у правительства, а через облигации. Но ставка будет рыночной, а это дорого, потому что даже российский рынок умеет считать риски. Мы всегда так хотели получить деньги МВФ, Всемирного банка и так далее, потому что там значительно ниже процент.

Ставка на российском рынке близка к 10% годовых. Летом 2020 года Беларуси удалось выпустить облигации на европейском рынке под 5,875% и 6,378% годовых.

Внутри страны можно занять у госбанков, которые покупают облигации правительства в добровольно-принудительном порядке.

— Это доходные ценные бумаги. Следовательно, вопрос в том, кто будет выплачивать по ним проценты. В данном случае плательщиком станет бюджет, то есть средства налогоплательщиков.

Старых накоплений мало, а продавать фамильное серебро невыгодно

По заявлению Романа Головченко, всё не так плохо, ведь есть накопления Минфина с тех лет, когда бюджет был профицитным.

— Эта заначка не такая уж и большая. Если бюджет становится хронически дефицитным, её надолго не хватит, — отмечает собеседник. — Минфин держит деньги на счетах в Нацбанке либо в госбанках. Соответственно, если он будет их использовать, он изымает деньги из банков и снижает возможность последних давать кому-то кредит. Если снижается возможность кредитовать экономику, о каком экономическом росте может идти речь? Бизнес развивается в основном на кредитных деньгах.

Чтобы облегчить нагрузку на бюджет, можно использовать золотовалютные резервы для выплат по госдолгу, но Нацбанку станет сложнее сглаживать колебания валютных курсов.

— В ЗВР есть достаточно большие средства в валюте, которые можно быстро использовать. Ведь они не для того, чтобы ими просто красоваться. Существенно изымать средства из ЗВР — значит пошатнуть устойчивость курсовой политики. Это повлияет на инфляцию.

Крайний вариант — продажа госсобственности. Власти Беларуси уже прибегали к этому, когда дела с финансами были плохи. Например, продали “Белтрансгаз” и части пакетов мобильных операторов.

— Но большой вопрос, кто сейчас купит даже промышленные флагманы и по какой цене? По оценкам различных экспертов, это не такие огромные деньги, даже в случае такого гиганта, как “Беларуськалий”.

Финансовый аналитик компании Duff&Phelps Germany GmbH Максим Адаскевич посчитал, что массовая продажа белорусских госпредприятий принесла бы всего около $10 млрд. По итогам 2021 года планируется дефицит бюджета 6,2 млрд рублей. Это около $2,4 млрд.

— Если у вас очень ограниченный выбор тех, кому вы можете продать госсобственность, а средства очень нужны, это будет рынок покупателей. За сколько вам предложат, за столько и продадите. Опять же, это крайности, и пока до этого не дойдёт, — продолжает эксперт “Кошта Урада”.

На ближайшее время должно хватить заначки, о которой сказал Роман Головченко. Кроме того, власти не оставляют надежды найти деньги в России или у подконтрольных ей фондов. Однако проблем дефицита бюджета это не решит.

— Дефицит из временного становится хроническим, а это уже совсем другое качество бюджета. Поэтому аргумент о том, что есть страны, которые с этим живут годами, тут не работает. Не видно причин, по который в будущем ситуация с дефицитом бюджета станет лучше. Наоборот, очевидно, что неопределённости только нарастают. Придётся чем-то жертвовать, доставая деньги из кубышки: затыкать одни дыры, обнажая при этом другие, — заключает собеседник.

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