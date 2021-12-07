Лукашенко решил обновить свой автопарк

Лукашенко решил обновить свой автопарк17
- 7.12.2021, 21:34
- 14,006
Закупать машины для диктатора собираются в кредит.
Лукашенко поручил заменить свой автопарк. Об этом рассказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Сообщается, что Синелапый решил отказаться от автомобилей немецкой марки Maybach и начать использовать автомобили Aurus. При этом закупать машины для белорусского режима собираются в кредит, который предоставит российский банк. Название банка не уточняется.