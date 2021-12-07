закрыть
7 декабря 2021, вторник, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко решил обновить свой автопарк

17
  • 7.12.2021, 21:34
  • 14,006
Лукашенко решил обновить свой автопарк

Закупать машины для диктатора собираются в кредит.

Лукашенко поручил заменить свой автопарк. Об этом рассказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Синелапый решил отказаться от автомобилей немецкой марки Maybach и начать использовать автомобили Aurus. При этом закупать машины для белорусского режима собираются в кредит, который предоставит российский банк. Название банка не уточняется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников