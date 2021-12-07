Telegram ввел функцию запрета скриншотов и пересылки постов в каналах 2 7.12.2021, 22:05

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Новая функция будет доступна после обновления мессенджера до версии 8.3.

Владельцы каналов и групп в Telegram после обновления мессенджера смогут запретить скриншоты и пересылку постов. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

«Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана», — заявили в Telegram.

Новая функция после обновления до версии 8.3 доступна в профиле чата в разделе «Тип группы/канала». Там надо выбрать опцию «запретить копирование».

Владельцы каналов также смогут оставлять комментарии от лица канала, а не от своей личной учетной записи.

Еще одно обновление связано с удалением сообщений пользователями. Теперь в мессенджере можно удалить историю сообщений за конкретный промежуток времени, но только в личных чатах. Чтобы это сделать, необходимо открыть календарь, нажав на плашку с датой (она появляется при прокрутке).

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