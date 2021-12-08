В разговоре Байдена и Путина поднимался вопрос и о ситуации в Беларуси

В разговоре Байдена и Путина поднимался вопрос и о ситуации в Беларуси3
- 8.12.2021, 10:58
- 11,228
Вашингтон настаивает на продолжении обсуждения этой проблемы с Москвой.
На переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина поднимался вопрос и о ситуации в Беларуси.
Об этом рассказала пресс-секретарь Госдепартамента США Виктория Нуланд, передает ТАСС.
— В более широком смысле, президент Байден по-прежнему полагает, что более стабильные и предсказуемые отношения между США и Россией в интересах обеих стран, — сказала Нуланд. — У нас по-прежнему будут серьезные разногласия с Кремлем по вопросам прав человека, обращения с Навальным, свободы прессы и НГО, Беларуси, кибер-угроз, вмешательства в выборы, задержания американских граждан, персонала посольств и многого другого. Президент Байден поднимал и будет продолжать поднимать все эти вопросы с президентом Путиным.
Переговоры Байденв и Путинв прошли 7 декабря. Это были первые с июня переговоры, на которых одной из ключевых стала тема возможного российского вторжения на Украину.
Встреча прошла по видеосвязи и продолжалась около двух часов. Переговоры проходили в закрытом режиме, журналистам показали только их начало.