NYT: Минский авиадиспетчер сбежал в Польшу и дал показания о посадке рейса Ryanair 14 8.12.2021, 22:26

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Олег Галегов

Посадка самолета была операцией белорусского КГБ.

Этим летом авиадиспетчер из Минска пересек польскую границу вместе с мигрантами и дал показания о принудительной посадке самолета Ryanair с Романом Протасевичем в Минске. Эту информацию в среду опубликовала New York Times. Газета ссылается на источники в европейских службах безопасности, пожелавшие остаться неназванными, так как они не уполномочены обсуждать конфиденциальные сведения.

Сообщается, что авиадиспетчер работал в Национальном аэропорту «Минск» и попал в Польшу через несколько недель после скандала с посадкой самолета. После своего побега он предоставил подробные показания о том, что самолет Ryanair был объектом сфальсифицированной террористической атаки, которая была частью операции белорусской разведки по поимке Протасевича.

Источники NYT назвали имя диспетчера — Олег Галегов, выходец из Грузии, женатый на белоруске. Это имя раньше уже звучало в СМИ: в июле старейшая белорусская газета "Наша Нива" сообщала, что диспетчера Галегова с июня не было на работе, начальство не может с ним связаться, но один из его коллег тогда сказал, что Галегов якобы поехал в отпуск в родную Грузию. Впоследствии четкой информации о нем не было, все свои аккаунты в соцсетях он удалил.

Как утверждают источники издания, именно Галегов, находясь на дежурстве в диспетчерской, был вынужден убеждать пилота самолет, что у него на борту «бомба» и он не может лететь до Вильнюса. В Польше, по информации спецслужб, мужчина сразу обратился в посольство США, но там его направили к польским властям.

NYT обратилась за комментарием к пресс-секретарю министра-координатора спецслужб Польши Станиславу Жарину. Тот отказался говорить о подробностях, но подтвердил, что польским следователям, занимающимся делом угона самолета Ryanair, удалось «получить показания прямого свидетеля событий, происходивших на диспетчерской вышке в Минске». Жарин добавил, что, по словам свидетеля, в диспетчерской находился офицер КГБ, который в решающий момент взял диспетчеров под свой контроль и в течение всего инцидента непрерывно давал кому-то отчет по телефону.

Показания сбежавшего диспетчера, пишет New York Times, оказались очень полезны для польской прокуратуры, расследующей инцидент (самолет, на котором выполнялся рейс, зарегистрирован в Польше и относится к польскому филиалу Ryanair).

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