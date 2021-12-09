Премьер-министр Финляндии нарушила правила самоизоляции и пошла в ночной клуб 3 9.12.2021, 9:45

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Санна Марин

Политик заявила, что не получила обновленные две недели назад инструкции.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин отправилась в ночной клуб, несмотря на то, что знала о положительном тесте на коронавирус министра иностранных дел страны Пекки Хаависто. По ее словам, она не получила обновленные инструкции, в которых министрам рекомендовали избегать контактов с людьми.

Марин была подвержена риску заражения в пятницу, когда вместе с Хаависто принимала участие в заседании правительства Финляндии, пишет Yle.

Примерно две недели назад канцелярия госсовет Финляндии обновила рекомендации, согласно которым министры должны сразу воздерживаться от социальных контактов после получения информации о риске заражения.

Марин сообщила, что до нее лично эти инструкции не дошли, но признала, что это не является оправданием и она несет ответственность за то, что не получила сообщения: «Мне нужно было лучше оценить ситуацию и проверить еще раз инструкции. Я извиняюсь за свое поведение, я действовала не лучшим образом».

Марин в субботу вечером были отправлены сообщения с инструкциями относительно изоляции, но финский премьер-министр, находившаяся в ночном клубе, однако, не прочитала их, поскольку не взяла с собой министерского телефона.

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