Мнение: Лукашенко раз за разом попадает в ловушки, придуманные стратегами 6 9.12.2021, 9:52

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фото: ТАСС

Диктатора болезненно тянут к финальной сцене.

Только что приведенное к присяге правительство Германии весьма быстро взялось за тему Беларуси... Министр иностранных дел Анналена Бербок отправляется в пятницу с официальным визитом именно в Варшаву. Там она намерена обсуждать миграционный кризис, ситуацию в Беларуси и судьбу проекта "Северный поток-2".

Обратите внимание на то, как интересно складывается ситуация. Как только к власти пришли "Зеленые", мы предположили, что кейс "Северный поток 2" Вашингтон и Берлин будут перекидывать друг другу, пишет телеграм-канал CYNIC.

Байден - "старый волк", который никогда не пойдет на уступки, которые ему не выгодны. Для Путина была создана иллюзия победы в украинском вопросе, но, на самом деле, произошла лишь визуальная уступка, необходимая для деэскалации конфликта. Американская "игра" заключается в давлении на слабости и комплексы оппонентов, поэтому Байден передал Германии полномочия по кейсу "Северного потока 2" и умыл руки (на время).

Это не случайный эффект - перед переговорами с Путиным был диалог между Германией и Штатами, где подобный "реверанс" был полностью согласован. К тому же этот "переброс" внимания стал акцентуацией и на проблему Беларуси.

Как вы помните, после встречи Нуланд миграционный кризис должен был решиться давлением Москвы, но этого не произошло: он накалялся, а Москва Штатам заявляла, что она не может контролировать действия "поехавшего орешка". Я предупреждал, что так Москва потеряет субъектность в вопросе для Штатов и с ней эту проблему решать не будут.

На вчерашних переговорах Байден зафиксировал истекающий срок по Лукашенко и нерешенный Москвой кризис. Эта проблема также была передана немецкой стороне, которая получила особую заинтересованность в вопросе на фоне скандала со звонком Меркель. Сами Штаты смотрят на РФ как на завравшегося инфантила. Штаты понизили "ставки", сделав возможными для России только варианты беседы с Германией. Конечно, Германия является посредником, но прямого контакта по кейсу Беларуси Москва больше не получит, если не решит заинтересованно нырнуть в тематику (тогда "горячая картошка" вернется в Белый Дом вместе с кураторством над ограничениями по "СП-2")

Параллельно на фоне всплыла история с самолетом. Появился диспетчер, который предоставил информацию о наличии сотрудника КГБ, который взял контроль над операцией, находясь в диспетчерской во время "рейса Протасевича".

Появление такого свидетельства было контролируемым вбросом, сформированным западной стороной. Как мы помним, отчет по самолету постоянно отодвигали по времени, ссылаясь на объем информации.

Естественно данная причина была "липовой", а отчет отодвигался лишь на фоне кризиса с мигрантами и его развязки. Как только санкции и Европы, и Штатов вступили в силу, сразу был осуществлен выстрел из "гаубицы Протасевича". Это не совпадение - информацию "консервировали".

Предложенные информатором данные станут поводом для признания "кражи самолета" актом пиратства или государственного терроризма.

Данная информация будет прикреплена к трибунальному делу (А я напомню, что Лукашенко продолжает искать западных юристов, которые помогут ему избежать даже заочного приговора - а в список преступлений через иракскую ловушку удалось внести "торговлю людьми").

Лукашенко медленно и болезненно тянут к финальной сцене. Его хаотичные движения максимально контролируемы и предсказуемы - он ведется на любую повестку, устанавливаемую Западом, и раз за разом попадает в ловушки, придуманные стратегами.

Но Лукашенко бьет даже "союзников". Украина, которая заигрывала с диктатором, а одновременно с санкциями ввела даже некоторые "льготы" на МАЗ, столкнулась с неприятностью.

Сообщается, что лицензирование товаров вводится в связи с «систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли». Оно коснется различных видов товаров: печенье, пиво, шоколад, туалетная бумага, обои, стиральные машины, сельхоз техника и других.

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