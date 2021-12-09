Агрессивные мигранты нападают на польских военных: видео ночной атаки под Дубичами 1 9.12.2021, 10:56

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фото: anadolu agency

Белорусские спецслужбы продолжают провокации на границе.

Министерство национальной обороны Польши показало видео неудачной попытки прорвать границу Польши в Дубичах-Церковных, где на ночной штурм пошла большая группа мигрантов со стороны Беларуси.

«Мигранты по-прежнему ведут себя агрессивно и нападают на наших солдат и офицеров», — сообщило Минобороны Польши.

Wczorajsza nieudana próba nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach. Migranci wciąż zachowują się agresywnie i atakują naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. pic.twitter.com/CT3TSkhRjA — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 9, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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