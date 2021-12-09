На фоне чокнутого «друга» 11 Телграм-канал «Серпом По»

9.12.2021, 11:42

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Фото: ТАСС

За что Лукашенко платят в Кремле?

Больше года наблюдает российская держава безумства «союзничка» Лукашенко. Берет деньги у России и подставляет «друзей». Словно злой клоун Эот Линг в детской книжке – едва его Урфин Джюс выстругал и оживил, тут же укусил хозяина за палец.

За что Лукашенко платят?

Есть вкусная версия пожевать политологам.

Он выполняет полезную для Путина функцию – показывает западным странам, что вот есть же в Европе правитель не просто хуже, а совершенно чокнутый.

На его фоне российский суверенный партер с иноагентами и несвободные выборы – мелкие семечки.

Телграм-канал «Серпом По»

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