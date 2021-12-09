Более 4,5 тысяч фур стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС 1 9.12.2021, 13:10

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Наибольшее количество большегрузов зафиксировано на границе с Литвой.

Более 4,5 тыс. фур стоят в очереди в пограничных пунктах Беларуси на выезд в ЕС, свидетельствуют данные государственного пограничного комитета республики.

"Наибольшее количество большегрузов зафиксировано на границе с Литвой. Так, за прошедшие сутки через Мядиникай (с белорусской стороны - Каменный Лог) проследовало всего 188 из 500 фур, что составляет 37% от пропускной способности погранперехода", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК в четверг.

По последним данным Госпогранкомитета, на литовском направлении перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось 270 большегрузов, в "Котловке" - 420, в "Каменном Логе" - 630, в "Беняконях" - 400, в "Привалке" - 250.

"На границе с Польшей также фиксируется скопление грузовиков. После закрытия пункта пропуска Кузница Белостоцкая на пути следования в Польшу осталось два функционирующих погранперехода. В этой связи общая пропускная способность снизилась на четверть", - сказано в сообщении.

На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска "Берестовица", по информации ГПК, ожидают выезда 660 грузовиков, в "Козловичах" - 900.

"В латвийских пунктах пропуска оформление транспорта происходит без задержек, однако перераспределение потока с других загруженных маршрутов увеличило количество грузовиков, ожидающих въезда в Латвию", - отмечается в сообщении ГПК.

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