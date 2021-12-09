На созванном США Саммите за демократию президент Польши будет говорить о Беларуси
- 9.12.2021, 15:29
Варшава заявила, что у нее есть обязательства перед соседями.
Президент Польши Анджей Дуда на созванном США Саммите за демократию посвятит свое выступление ситуации в Беларуси и поддержке Польшей демократии в ней. Об этом сообщает пресс-служба польского президента. Саммит должен начаться 9 декабря.
«Президент повторяет, что Польша была, есть и будет опорой демократии во всей Восточной Европе, а также осознает цену, которую она за это платит. Со стороны президента обязательно будет сделано очень четкое заявление о том, что Польша не откажется от этой роли»,
— сказал глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох.
По его словам, у Варшавы есть обязательства перед соседями.
«Польша, как страна, столица которой находится всего в 200 км от границы с Беларусью, имеет обязательства перед нашими соседями», — добавил он.