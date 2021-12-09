Стипендиату «фонда Лукашенко» Артему Боярскому присудили пять лет колонии 5 9.12.2021, 18:44

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АРТЕМ БОЯРСКИЙ

Вела процесс судья Елена Шилько, гособвинение представляла Ольга Диндилевич.

20-летнего политзаключенного бывшего студента химфака БГУ и четырежды стипендиата специального «фонда Лукашенко» по поддержке талантливой молодежи Артема Боярского осудили на пять лет лишения свободы. Дело рассматривали в Минском городском суде в закрытом режиме. Парня обвинили в создании экстремистского формирования и действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

О вердикте суда сообщает правозащитный центр «Весна».

Судебные заседания по делу молодого человека проходили с 29 ноября этого года.

По ходатайству прокурора суд сделали закрытым. Вела процесс судья Елена Шилько, государственное обвинение представляла Ольга Диндилевич.

Артем Боярский — бывший студент второго курса химического факультета Белорусского государственного университета, победитель олимпиад по химии, стипендиат «фонда Лукашенко» по поддержке талантливой молодежи. Первый раз Артема задержали 16 ноября 2020 года после марша пожилых людей. Тогда ему вынесли 15 суток ареста.

В марте уже этого года за студентом Боярским пришли в общежитие. «Соседей — на пол и в наручники, но забрали только Артема», — обсуждали в студенческих чатах задержание парня.

Суд прошел в Доме правосудия, Артема приговорили к 25 суткам административного ареста. Он должен выйти на свободу 18 апреля, но стало известно, что Боярского задержали по ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования). В ходе допроса Артем сообщил адвокату, что его били дубинками по спине и ягодицам, заставляя признаться, что он является администратором телеграм-канала и чата «Мая краiна Беларусь».

Это видео с «признаниями» потом было опубликовано 25 марта в телеграм-канале сумасшедшего пропагандиста СТВ Григория Азаренка.

— Когда Артема первый раз задержали после марша, то его избили в бусе, в который его закинули неизвестные люди. При чем задержали тогда, когда он почти дошел до своего общежития. Это стало для него сильным психологическим потрясением. После выхода на свободу он долгое время боялся каждого мимо проезжающего темного микроавтобуса. Второе административное задержание стало полной неожиданностью. Это было примерно в 6 утра в общежитии на улице Октябрьской в Минске. Тогда его забрали за якобы вывешенный флаг на окне общежития на 11 этаже. Никакого флага не то что на окне, а даже в комнате не было. Последовавшее после задержания видео в телеграм-канале Азаренка было сильнейшим ударом для всей семьи, — рассказывала мама Артема Ольга.

«Когда Боярский А. Ю. лежал на полу, сотрудник наступил своими ногами на ноги Боярского А. Ю. в нижней части. От его действий у Боярского А. Ю. появились синяки в области ягодиц», — говорится в постановлении об отказе в заведении дела на избивавшего Артема сотрудника ГУБОПиК.

Правозащитники признали Артема Боярского политзаключенным. В июне талантливого студента отчислили из университета. В сентябре стало известно, что Артем Боярский зачислен на бакалаврскую программу «биотехнология» в Каунасский университет Витовта Великого. Продолжить свое обучение парень сможет, когда окажется на свободе.

Осенью этого года несколько десятков сотрудников Российской академии наук подписали открытое письмо с просьбой освободить из-под стражи Артема Боярского.

Письмо было адресовано генеральному прокурору Беларуси Андрею Шведу и председателю Минского городского суда Татьяне Тупик. Под ним подписалось шесть профессоров, 15 академиков и 26 членов-корреспондентов РАН.

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