Ученые: Наши предки использовали каменные орудия до появления «отдельного» большого пальца 1 1.02.2021, 12:15

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Специалисты исследовали кисти нескольких австралопитеков, живших около 2,5 миллионов лет назад.

Примитивные орудия труда появились в обиходе предков современных людей раньше, чем большие пальцы на руках «отделились» от стальных. К таким выводам пришли ученые из университета Тюбингена (Германия), пишет euro-pulse.ru.

До сих пор антропологи спорили, привело ли противостояние большого пальца у предков человека к использованию орудий, или наоборот, благодаря тонкой работе с орудиями строение кисти изменилось.

И противостоящий большой палец, и самые ранние орудия труда на стоянках появились 2-3 миллиона лет назад, а более точных датировок современные средства предоставить не в состоянии.

Группа немецких ученых построила модель работы кистей рук вместо того, чтобы уточнять датировки костей и каменных зубил. По строению останков они восстановили, как выглядели мышцы, а благодаря этому смогли рассчитать, как могли двигаться пальцы. Оказалось, что на момент появления первых орудий руки человеческих предков могли выполнять не более тонкие операции, чем руки современных шимпанзе – за счет «недоразвитости» большого пальца.

Пока ученые исследовали кисти нескольких австралопитеков, живших около 2,5 миллионов лет назад. Теперь они собираются построить аналогичные модели для других видов гоминидов, вроде неандертальцев – чтобы понять, как развивались кисти в зависимости от условий проживания предков и родственников людей.

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