Финляндия предлагает иностранцам 90 дней пробно поработать в стране 1 1.02.2021, 17:01

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Helsinki Business Hub предлагает вакансии со средней зарплатой €4113.

Агентство по международной торговле и инвестициям обеспечит 15 победителям сопровождение из аэропорта, культурную подготовку, условия для дистанционной работы и всю документацию, необходимую для трехмесячного проживания в стране. Также иностранцы получат жилье, а их детей отправят в детсад или школу. Возмещение расходов на авиаперелет и проживание не предусмотрены, но в случае успешного тестового периода есть возможность получить материальную помощь при подаче документов на постоянное место жительства, пишет BBC (перевод - nn.by).

Али Отарсон, один из победителей программы, занимающийся инвестициями в видеоигры, говорит, что подал заявку, так как был обеспокоен статистикой случаев коронавируса в Лос-Анджелесе, откуда он родом. Он планирует воспользоваться программой, чтобы изучить новые инвестиционные возможности в индустрии игр в Хельсинки и приобрести новые контакты в одном из наименее пострадавших от ковида городов Европы.

«Моя невеста также занимается бизнесом, поэтому мы рассматриваем программу как возможность расширить свою сеть в Финляндии, а также вырваться из привычного социального круга и познакомиться с новыми людьми», — утверждает Алли Оттарссон. Инициатива Финляндии вызвала внимание во всем мире. Хотя было отобрано только 15 победителей, организаторы программы надеются, что реклама этой инициативы поможет привлечь еще больше талантливых людей, чтобы восполнить нехватку кадров в высокотехнологичном секторе экономики. Если это сработает, подобные программы переселения могут стать ценным инструментом в конкурентной борьбе за профессионалов.

Финляндия предоставила миру операционную систему Linux, телекоммуникационного гиганта Nokia, а также технологию SMS, обеспечивающую обмен текстовыми сообщениями. Тем не менее, спрос на технологии растет, а квалифицированной рабочей силы в Финляндии не хватает.

«У нас прекрасная школьная система, мы готовим много инженеров и программистов, но спрос настолько велик, что и этого недостаточно», — говорит Йоханна Хуурре из Helsinki Business Hub. «Привлечение зарубежных талантов поможет нашим идеям распространиться на весь мир».

Хельсинки, по глобальным меркам, город маленький. В нем проживает менее миллиона человек, а в Финляндии — всего 6 миллионов человек. Согласно последнему глобальному индексу конкурентоспособности талантов, город занимает 31 место в мире. Хельсинки — город с небольшим глобальным влиянием, малым туристическим потоком и малым количеством штаб-квартир транснациональных корпораций.

Йоонас Халла, глава отдела повышения квалификации в Business Finland отмечает, что наиболее востребованы в Финляндии специалисты из отраслей кибербезопасности, космических технологий, технологий здравоохранения, видеоигр и квантовых вычислений. Те, кто ищет работу, например, в сфере обработки данных и аналитики или разработки программного обеспечения, могут рассчитывать на зарплату в €4113 ежемесячно (около 13 тысяч белорусских рублей).

Организаторы программы были приятно удивлены количеством заявок, поданных на программу от талантливых кандидатов со всего мира. 30% кандидатов были из Северной Америки, а остальные — с других континентов. Большинство (70%) работают дистанционно, 16% являются предпринимателями, а 12% искали работу непосредственно в Хельсинки. Было также 60 инвесторов.

Helsinki Business Hub создал базу данных, где все кандидаты могут размещать свои профили для местных работодателей. Конечная цель программы не в том, чтобы завлечь 15 высокообразованных людей. А чтобы как можно больше квалифицированных кандидатов узнали о Финляндии и увидели, как выгодно и комфортно работается в стране.

Хотя программа была открытой для всех граждан, организаторы не скрывали, что хотели привлечь как можно больше кандидатов из США, которые, возможно, обеспокоены ситуацией с пандемией в стране и политическими волнениями. Ставка была сделана на скандинавскую систему социального обеспечения, чтобы убедить работников из таких мест, как Калифорния, переехать в Финляндию.

«Очевидно, что если вы хотите только солнечной погоды, Финляндия не будет для вас идеальным местом, но если вы любите все 4 сезона, а также хотите жить в обществе, где все прекрасно функционирует, Финляндия — отличный вариант», — убеждают учредители программы.

«Что касается нас, мы хотим сохранить нашу скандинавскую модель социальной защищенности для всех, а для этого нам нужны таланты и инвестиции». Хариндер Ясваль, специалист по биохимии из США, переехала в Финляндию в 2019 году. По ее словам, переезд прошел хорошо, но были свои проблемы. Пришлось привыкать к низким температурам, а также к менталитету финнов. Жители Финляндии не такие экстраверты, как американцы, они спокойнее и ценят свое личное пространство.

Фелипе Монтейро из французской бизнес-школы Insead отмечает, что программа Финляндии — пример того, как можно мыслить нестандартно, чтобы конкурировать с такими городами, как Лондон, Сингапур и Сан-Франциско.

Финляндия — страна с холодным климатом, но высоким уровнем экономического развития. Она отстояла независимость от СССР в кровопролитной войне 1939-40 гг. и построила высокоэффективную экономику. Перед началом Второй мировой войны она стояла на одном уровне развития с Эстонией. Через 40 лет оккупированная Эстония уже безнадежно отставала. В период Холодной войны финны занимали последовательно нейтральную, крайне осторожную позицию. Сейчас Финляндия входит в Евросоюз, но не решается вступить в НАТО, считаясь с мнением России.

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