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В рейтинге доступности бензина Беларусь на предпоследнем месте в Европе

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  • 1.02.2021, 22:15
В рейтинге доступности бензина Беларусь на предпоследнем месте в Европе

На среднюю зарплату можно купить всего 628,6 литра автомобильного топлива.

В рейтинге доступности бензина Беларусь на предпоследнем месте в Европе. Его составило российское информагентство ria.ru.

Причина низкого места нашей страны в том, что на среднюю зарплату можно купить всего 628,6 литра автомобильного топлива.

Для сравнения — жители Люксембурга могут купить 3143,2 литра бензина, Норвегии — 2746. Худшая ситуация, чем в Беларуси, только в Украине: 393,8 литра.

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