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Цена биткоина установила новый исторический рекорд

  • 11.02.2021, 18:38
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Цена биткоина установила новый исторический рекорд

Предыдущий рекорд был поставлен 9 февраля.

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — установила новый исторический рекорд и достигла 48 399 долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

На момент публикации материала стоимость снизилась до 47 879 долларов. Рост обусловлен интересом к криптовалюте крупных компаний, в том числе BNY Melloy, Mastercard и Tesla, отмечает CNBC.

Предыдущий рекорд был поставлен 9 февраля, когда стоимость биткоина перевалила за 48 тысяч долларов.

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