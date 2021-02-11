Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади 6 11.02.2021, 21:37

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер получит от РФ 8500 тысяч евро.

Минюст России не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации политику Алексею Навальному, назначенной из-за задержания оппозиционера на акции на Болотной площади в 2012 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе министерства. Таким образом, Россия выплатит политику компенсацию.

«ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав)», — объяснили в Минюсте причины отказа от обжалования.

Там отметили, что представили в ЕСПЧ позицию, по которой в действиях уполномоченных органов не было «политической мотивированности». «В остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств-членов Совета Европы», — добавили в Минюсте.

ЕСПЧ вынес решение 10 ноября прошлого года. В пользу еще одного участника акции Вадима Гунько суд взыскал с России 7,5 тыс. евро.

ЕСПЧ посчитал, что в отношении Навального было нарушено сразу несколько статей Конвенции по правам человека: о запрете на бесчеловечное обращение, праве на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний. Судьи также нашли нарушение статьи 3, в которой говорится о запрете пыток.

В Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года прошел «Марш миллионов», силовики на нем задержали несколько сотен человек.

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