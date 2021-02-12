Белорусы забрали из банков 41% валютных вкладов 7 12.02.2021, 8:56

3,525

Отток денег из банковской системы измеряется миллиардами.

Каждый месяц власти публикуют информацию о денежной массе и состоянии депозитов предприятий и населения. Данные идут в 2 разрезах — на 1 число месяца и в среднем за месяц. «Мы предпочитаем использовать второй вариант, так как часто календарный фактор вносит искажения в сведения на 1 число», — пишет издание banki24.by.

По состоянию на январь 2021 года вся денежная масса выросла к 2020-му на 5,1%. При этом прогноз по приросту денежной массы к концу 2021-го составляет 7–10%. Почему количество денег в экономике растет так медленно? Потому что пока идет сокращение рублевой компоненты денежной массы. Почему сокращается рублевая денежная масса?

Потому что фиксируется падение сумм депозитов в белорусских рублях к 2020 году. Раньше рублевая денежная масса росла огромными темпами: в январе и феврале 2020-го они достигали по 27% в годовом выражении. Но затем экономику накрыл кризис и резиденты Беларуси побежали забирать вклады.

Второй удар по вкладам был нанесен на рубеже лета-осени 2020 года. По итогу в 4 квартале темпы изменения рублевой массы стали отрицательными. Что будет в 2021 году?

В текущем году, если не случится новый кризис, рублевая масса начнет расти к низкой базе сравнения по 2020 году. Вполне возможно, что к концу 2021-го темпы прироста даже станут двузначными.

По классификации Нацбанка депозиты бывают переводными и другими. В первом случае это счета до востребования — карт-счета населения и расчетные счета предприятий. То, что белорусы называют срочными вкладами, проходит в статистике как «другие депозиты».

Для срочных вкладов физлиц характерна крайне высокая доля валютных накоплений. В январе 2021 года удельный вес рублевых вкладов населения составил всего 27,8%. В рублях белорусы хранили в банках 4,558 млрд BYN, в валюте — 4,607 млрд USD. Поскольку население является основным держателем депозитов в банках, это сильно усложняет работу депозитных учреждений и НБРБ.

Если рубли можно «допечатать» в любой момент, то с валютой так поступить нельзя. За скользящий год сократились и рублевые, и валютные вклады физлиц. Отток со срочных рублевых вкладов за 12 месяцев составил 621 млн BYN, с валютных — 1,604 млрд USD. Характерно, что остатки на валютных вкладах падают уже 12 месяцев подряд без остановки.

Белорусы не видят выгоды в хранении валюты под низкий процент в банках при высоких экономических рисках. Другой важный фактор сокращения валютных вкладов физлиц — это проедание сбережений и новые инструменты инвестирования (например, в акции и облигации на мировом финансовом рынке).

Локальный максимум хранения денег на валютных вкладах был показан в октябре 2015 года — с тех пор белорусы забрали с вкладов 3,222 млрд USD. В относительном выражении остатки на срочных вкладах физлиц в валюте упали на 41,2%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».