Во Владикавказе после мощного взрыва обрушился супермаркет 12.02.2021, 9:07

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Магазин сложился, как карточный домик.

Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) произошел мощный взрыв в супермаркете на улице Гагкаева, сообщает РБК.

«Произошло обрушение отдельно стоящего здания, где расположен магазин Магнит. Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины выясняются. Полиция и МЧС работают на месте», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

«На улице Гагкаева взорвался супермаркет «Магнит», он как карточный домик сложился... Причина не известна», - сообщает ТАСС.

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета.

В Минздраве республики уточнили, что в здании под завалами могут находиться люди.

Видео с место взрыва опубликовал Telegram-канал «Мобильный репортер». На нем видно, что здание, в котором располагалось несколько супермаркетов, почти целиком разрушено.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в здании взорвался газ.

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