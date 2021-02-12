Лавров анонсировал разрыв отношений РФ с Евросоюзом

Лавров анонсировал разрыв отношений РФ с Евросоюзом9
- 12.02.2021, 11:20
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Кремль паникует из-за новых санкций.
Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Расшифровка опубликована на сайте ведомства.
Пропагандист спросил Лаврова, идет ли Россия «к разрыву с Евросоюзом».
«Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Лавров.
11 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Евросоюз начал разрабатывать санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.