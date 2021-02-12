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Госбанки могут обрушить финансовую систему Беларуси?

  • 12.02.2021, 11:32
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Госбанки могут обрушить финансовую систему Беларуси?

Многие испытывают жесткие оттоки средств вкладчиков.

Власти опубликовали новый обзор устойчивости функционирования белорусских банков. Наибольшую тревогу вызывает состояние казенных структур, сообщает banki24.by.

После продажи Паритетбанка бизнесмену Гуцериеву в системе осталось всего 4 госбанка — это Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и Банк Дабрабыт. По классификации регулятора первые три ранее относились к крупным, а четвертый — к средним.

В категорию банков с иностранным капиталом входят 15 банков, с частным — 5 банков. Частные банки были представлены средними и малыми по размерам компаниями.

Госбанки формируют костяк банковской системы Беларуси. Активы госбанков на 1 января 2021 года составили 58,5 млрд BYN, что эквивалентно 64,6% от всех активов системы. На долю банков с иностранным капиталом выпало 32%, на долю частных — всего 3,3%.

При этом, если разобраться, то основная часть активов банков с иностранным капиталом — это активы «дочек» российских госбанков. В эту группу входят Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк БелВЭБ. Поэтому реальная степень огосударствления банковской системы РБ намного выше, чем формальная.

В 2020 году многие госбанки испытали жесткие оттоки средств вкладчиков. Поэтому Нацбанку пришлось замещать ушедшие из системы ресурсы своими собственными.

Если на 1 января 2020-го объем средств Нацбанка в системе составлял лишь 63,1 млн BYN, то на 1 октября он достиг 1,555 млрд BYN, на 1 января 2021-го — 2,082 млрд BYN. Видимо, большинство таких ресурсов НБРБ представляют собой специальные антикризисные кредиты.

Разбивка по банкам на начало 2021 года пока недоступна, но есть данные на 1 октября 2020-го. На ту дату в список крупнейших должников Нацбанка входили Беларусбанк, Белгазпромбанк, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и Банк Дабрабыт.

15 января глава Нацбанка Павел Каллаур рассказал, что регулятор заместил только «те ресурсы, которые ушли из экономики ввиду снижения депозитов в национальной валюте». Каллаур заверил, что поддержка продолжится и в 2021 году.

На 1 января 2021-го необслуживаемые активы всех банков составили 3,457 млрд BYN, из них в госбанках находились 2,631 млрд BYN. Доля необслуживаемых активов в среднем по системе достигла 4,83%, а по госбанкам — 5,39%. При этом по банкам с иностранным и частным капиталом доли «токсичных» активов были гораздо ниже — 3,66% и 3,35%.

Заметно, что госбанки играют ведущую роль в системе и одновременно имеют самое низкое качество активов. Это создает для финансового сектора основные риски дестабилизации.

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