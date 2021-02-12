Госбанки могут обрушить финансовую систему Беларуси? 12.02.2021, 11:32

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Многие испытывают жесткие оттоки средств вкладчиков.

Власти опубликовали новый обзор устойчивости функционирования белорусских банков. Наибольшую тревогу вызывает состояние казенных структур, сообщает banki24.by.

После продажи Паритетбанка бизнесмену Гуцериеву в системе осталось всего 4 госбанка — это Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и Банк Дабрабыт. По классификации регулятора первые три ранее относились к крупным, а четвертый — к средним.

В категорию банков с иностранным капиталом входят 15 банков, с частным — 5 банков. Частные банки были представлены средними и малыми по размерам компаниями.

Госбанки формируют костяк банковской системы Беларуси. Активы госбанков на 1 января 2021 года составили 58,5 млрд BYN, что эквивалентно 64,6% от всех активов системы. На долю банков с иностранным капиталом выпало 32%, на долю частных — всего 3,3%.

При этом, если разобраться, то основная часть активов банков с иностранным капиталом — это активы «дочек» российских госбанков. В эту группу входят Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк БелВЭБ. Поэтому реальная степень огосударствления банковской системы РБ намного выше, чем формальная.

В 2020 году многие госбанки испытали жесткие оттоки средств вкладчиков. Поэтому Нацбанку пришлось замещать ушедшие из системы ресурсы своими собственными.

Если на 1 января 2020-го объем средств Нацбанка в системе составлял лишь 63,1 млн BYN, то на 1 октября он достиг 1,555 млрд BYN, на 1 января 2021-го — 2,082 млрд BYN. Видимо, большинство таких ресурсов НБРБ представляют собой специальные антикризисные кредиты.

Разбивка по банкам на начало 2021 года пока недоступна, но есть данные на 1 октября 2020-го. На ту дату в список крупнейших должников Нацбанка входили Беларусбанк, Белгазпромбанк, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и Банк Дабрабыт.

15 января глава Нацбанка Павел Каллаур рассказал, что регулятор заместил только «те ресурсы, которые ушли из экономики ввиду снижения депозитов в национальной валюте». Каллаур заверил, что поддержка продолжится и в 2021 году.

На 1 января 2021-го необслуживаемые активы всех банков составили 3,457 млрд BYN, из них в госбанках находились 2,631 млрд BYN. Доля необслуживаемых активов в среднем по системе достигла 4,83%, а по госбанкам — 5,39%. При этом по банкам с иностранным и частным капиталом доли «токсичных» активов были гораздо ниже — 3,66% и 3,35%.

Заметно, что госбанки играют ведущую роль в системе и одновременно имеют самое низкое качество активов. Это создает для финансового сектора основные риски дестабилизации.

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