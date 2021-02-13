Жителей Речицы лишили чернобыльских льгот 1 13.02.2021, 17:07

Теперь им нужно больше платить.

Власти сняли с города Речицы, что в Гомельской области, статус «Чернобыльская зона».

Согласно постановлению совета министров от 8 февраля № 75, Речица больше не считается загрязненным городом, передает «Белсат».

В результате такого решения жители Речицы потеряли некоторые льготы. Например, раньше в школах и садах города дети имели льготы на питание в размере 50%. Теперь родители должны платить всю сумму полностью.

Также для жителей Речицы действовали более раннее начало декретного отпуска, бесплатное оздоровление для детей и т.д.

В 2018 году в Речице жило более 65 тысяч человек.

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