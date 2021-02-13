Жителей Речицы лишили чернобыльских льгот

Жителей Речицы лишили чернобыльских льгот1
- 13.02.2021, 17:07
Теперь им нужно больше платить.
Власти сняли с города Речицы, что в Гомельской области, статус «Чернобыльская зона».
Согласно постановлению совета министров от 8 февраля № 75, Речица больше не считается загрязненным городом, передает «Белсат».
В результате такого решения жители Речицы потеряли некоторые льготы. Например, раньше в школах и садах города дети имели льготы на питание в размере 50%. Теперь родители должны платить всю сумму полностью.
Также для жителей Речицы действовали более раннее начало декретного отпуска, бесплатное оздоровление для детей и т.д.
В 2018 году в Речице жило более 65 тысяч человек.