В Литве подано пять уголовных дел против лукашенковских карателей 2 14.02.2021, 14:01

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В Польше готовятся к подаче 11 дел.

В Литве подано 5 дел по универсальной юрисдикции, готовятся еще 11 дел для направления в прокуратуру Польши. Об этом в интервью на YouTube-канале «Страна для жизни» рассказал представитель инициативы BYBOL Матвей Купрейчик, бывший старший оперуполномоченный ОНиПТЛ главного управления внутренних дел Мингорисполкома

«Лиц пострадавших (и находящихся) на территории Польши опрашивали мы, собирали доказательную базу также мы. В ближайшее время при поддержке центра белорусской солидарности будем направлять эти дела в прокуратуру Польши», – рассказал Купрейчик.

Напомним, о возбуждении первого уголовного дела по факту пыток в Беларуси стало известно в декабре прошлого года. Генеральная прокуратура Литвы по универсальной юрисдикции завела уголовное дело по факту насилия в отношении белоруса Максима Хорошина – владельца минского цветочного магазина.

Первое заявление в отношении белорусских силовиков 7 февраля этого года было подано в Чехии. Адвокатское бюро указало в заявлении ряд серьезных нарушений прав человека и указало причастных к ним лиц, предоставив доказательства и свидетельские показания. Сообщалось, что в Чехии готовится к подаче еще более 10 заявлений.

На территории Беларуси не возбуждено ни одного дела по фактам насилия и пыток в отношении мирных граждан.

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