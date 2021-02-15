В Израиле напечатали говяжьи стейки на 3D-принтерах

В Израиле напечатали говяжьи стейки на 3D-принтерах9
- 15.02.2021, 10:09
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Это первый в мире стейк Рибай без забоя животного.
Израильская ферма Aleph Farms, выращивающая мясо в лаборатории, научилась делать стейки Рибай с использованием трехмерной биопечати и настоящих коровьих клеток.
Об этом пишет сайт hromadske.ua.
Ферма сотрудничает с факультетом биомедицинской инженерии Израильского технологического института Технион. Так, ей удалось сделать «первый в мире стейк Рибай без забоя животного», — говорится в ее заявлении.
Технология компании позволяет печатать живые клетки, которые инкубируют для выращивания, придавая им текстуру и качества настоящего мяса.
«Оно из мышц и жира, аналогично мясу из живых животных», — отмечают в Aleph Farms, добавляя, что их стейк получается «замечательным, нежным и сочным».
Компания утверждает, что теперь может производить стейки любого типа и планирует расширить свой ассортимент мясных продуктов. В прошлом году Aleph Farms заявила, что сотрудничает с Mitsubishi, чтобы доставить выращенную в лаборатории говядину в Японию, а в 2019 году фирма вырастила клетки крупного рогатого скота на Международной космической станции.
Рибай — это наиболее известный вид стейка в мире, толстый край (6–12) ребра говядины.