Microsoft предложила обязать Google и Facebook платить за новости в США 1 15.02.2021, 16:32

2,013

Президент компании Брэд Смит разъяснил позицию.

Microsoft поддержала власти Австралии, которые обязали Facebook и Google делиться доходами от новостного трафика со СМИ. Корпорация пообещала, что ее поисковая служба Bing готова следовать этим правилам. Более того, теперь Microsoft заявляет, что она поддерживает внедрение подобных мер и в США, Канаде, ЕС и других странах, сообщает «Хабр».

Президент компании Брэд Смит разъяснил позицию Microsoft. Он отмечает, что Интернет и соцсети стали мощными двигателями дезинформации. С другой стороны, это подрывает основы независимой и профессиональной журналистики, подчеркивает Смит.

В Microsoft приводят данные, согласно которым, с 2000 года доходы редакций в США упали на 70%, а количество сотрудников сократилось вдвое. При этом полностью закрылось более 2 тысяч газет.

Также компания ссылается на недавнее исследование Pew Research, согласно которому, «около половины взрослых в США (53%) говорят, что получают новости из социальных сетей «часто» или «иногда».

Microsoft отмечает, что новостной контент при этом приносит только поисковику Google около $4,7 млрд в год. Причем, во многих случаях пользователи даже не переходят по новостным ссылкам.

В октябре 2020 года Microsoft запустила новую инициативу по поддержке местных новостей, в рамках которой Microsoft News делится частью доходов с издателями новостей.

Топ-менеджмент корпорации уже проинформировал власти Австралии о том, что она готова работать по новым правилам.

В настоящее время доля поисковика Bing в Австралии составляет менее 5 против 15-20% в США и 10-15% в Канаде. Ранее премьер-министр Австралии заявил, что в случае, если Google уйдет из страны, ее место может занять Bing.

Google пригрозила остановить работу своего поисковика в регионе, если закон об оплате новостного трафика вступит в силу. Компания также предлагала Австралии принять участие в программе поощрения новостных изданий News Showcase, которая предусматривает вознаграждения за эксклюзивный контент. Однако суммы, прописанные в этой программе, значительно ниже тех, которые требует платить австралийское правительство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».