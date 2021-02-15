Биткоин вошел в топ-15 мировых валют 2 15.02.2021, 17:55

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По значению капитализации он уже потеснил российский рубль.

По данным портала FiatMarkerCap, криптовалюта вошла в топ-15 валют мира. Аналитики компании сравнивают традиционные деньги и криптовалюты, причем у последних можно узнать точную капитализацию. Благодаря технологии блокчейна можно отследить количество существующих на сегодняшний день «монет». С традиционными валютами сложнее и приходится полагаться на официальные данные регуляторов, сообщает dev.by.

Сейчас в мире насчитывается 18 629 368 единиц биткоина. Лидером рейтинга стал китайский юань, капитализация которого равна 720 421 096 биткоинов. На втором месте — американский доллар (412 779 508 биткоинов), на третьем — евро (344 999 547 биткоинов).

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