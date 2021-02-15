закрыть
15 февраля 2021, понедельник, 18:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Канада и еще 57 стран приняли декларацию против задержаний иностранцев

  • 15.02.2021, 18:36
  • 1,647
Канада и еще 57 стран приняли декларацию против задержаний иностранцев
иллюстрационное Фото: nashvancouver.com

Документ подписали, в том числе, Япония, Великобритания, Австралия и практически все страны ЕС.

Канада инициировала декларацию с требованием к правительствам стран прекратить задержания иностранцев для дипломатического давления, всего ее поддержали 58 стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Документ подписали, в том числе, Япония, Великобритания, Австралия и практически все страны ЕС. «Взятие людей из семей и использование их для торгов на переговорах аморально и нелегально», — заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

Документ не направлен на конкретную страну, он должен оказать давление на страны, в которых задерживают иностранцев, сказал Гарно.

Тем не менее, канадский чиновник сообщил, что инициатива была разработана на фоне арестов иностранцев в Китае, Иране, России и Северной Корее.

Как уточняет агентство, инициатива была запущена предшественником Гарно Франсуа-Филиппом Шампанем в 2020 году. Совместная работа стран поможет привлечь больше внимания к проблемам задержанных, сказал бывший министр иностранных дел, занимающий сейчас пост министра по инновациям.

Правоохранительные органы КНР задержали двух граждан Канады, бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэвора, в декабре 2018 года. Министр иностранных дел Канады Христя Фриландосудила задержание и назвала его «деспотическим».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип