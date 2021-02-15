Канада и еще 57 стран приняли декларацию против задержаний иностранцев 15.02.2021, 18:36

1,647

иллюстрационное Фото: nashvancouver.com

Документ подписали, в том числе, Япония, Великобритания, Австралия и практически все страны ЕС.

Канада инициировала декларацию с требованием к правительствам стран прекратить задержания иностранцев для дипломатического давления, всего ее поддержали 58 стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Документ подписали, в том числе, Япония, Великобритания, Австралия и практически все страны ЕС. «Взятие людей из семей и использование их для торгов на переговорах аморально и нелегально», — заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

Документ не направлен на конкретную страну, он должен оказать давление на страны, в которых задерживают иностранцев, сказал Гарно.

Тем не менее, канадский чиновник сообщил, что инициатива была разработана на фоне арестов иностранцев в Китае, Иране, России и Северной Корее.

Как уточняет агентство, инициатива была запущена предшественником Гарно Франсуа-Филиппом Шампанем в 2020 году. Совместная работа стран поможет привлечь больше внимания к проблемам задержанных, сказал бывший министр иностранных дел, занимающий сейчас пост министра по инновациям.

Правоохранительные органы КНР задержали двух граждан Канады, бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэвора, в декабре 2018 года. Министр иностранных дел Канады Христя Фриландосудила задержание и назвала его «деспотическим».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».