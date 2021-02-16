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Трампа спасли от второго импичмента: кто и зачем держит на крючке экс-президента США

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  • Владислав Гирман, «Деловая столица»
  • 16.02.2021, 9:59
Трампа спасли от второго импичмента: кто и зачем держит на крючке экс-президента США
дональд Трамп

Республиканскую партию ожидает ожесточенная внутрипартийная борьба.

Сенат США, точнее члены Республиканской партии в нем, сделали Дональду Трампу подарок ко Дню влюбленных — оправдали его в рамках процедуры импичмента в связи с обвинением в подстрекательстве экс-президента к штурму Капитолия 6 января.

Импичмент, второй за каденцию, Трампа поддержали лишь 57 сенаторов из 100 при необходимых 67 (т.е. две трети голосов). За проголосовали 7 республиканцев, против — 43.

Тем самым партия подтвердила незыблемость этого брака по расчету, заключенного с одиозным 45—м президентом Соединенных Штатов.

Республиканцы, как бы они ни были злы на Трампа из-за того, что он и его сторонники поставили под угрозу жизнь и здоровье конгрессменов, решили его не топить.

Но почему, собственно, "слоны" не растоптали Трампа? И почему демократы согласились не затягивать процесс и обошлись без вызова массы свидетелей событий 6 января?

Сразу ответим на второй вопрос: Демпартия программу минимум выполнила, поскольку ранее не публиковавшиеся видео, снятые у Капитолия и в нем, смогли увидеть миллионы зрителей в ходе расследования.

Для "ослов" главный приоритет — это максимально споро утверждать кандидатуры Джо Байдена и работать над принятием его законов.

Теперь о Республиканской партии.

Очевидно, что руководство партии стремится уберечь ее от раскола, который столь же серьезен и масштабен, как и пропасть между американцами.

Климат в этой политической силе на самом деле очень непростой и нуждается в своем "Парижском соглашении".

Четыре года Трампа у власти раскололи Республиканскую партию, как орех (да так, что масло потекло), и довольно большая группа консерваторов, которым опротивело далекое от их ценностей шоу экс-президента и, главное, продвигаемые им нарративы, готова окончательно похоронить двухпартийную американскую систему.

Некоторые влиятельные республиканцы, в том числе работавшие в администрациях Трампа, а также Рональда Рейгана и обоих Бушей, всерьез озаботились возрождением американского консерватизма (без перегибов) и возвращением к истокам.

Как сообщило 11 февраля агентство Reuters, 5 февраля 120 представителей этой партии поучаствовали в Zoom-конференции, в ходе которой обсуждался вариант с созданием третьей партии, которая будет привержена конституции, верховенству права и придерживаться "принципиального консерватизма".

То есть речь идет о том, что Дональд Трамп выбросил из Республиканской партии за ненадобностью.

Занятно, что участники конференции не ограничивают поддержку кандидатов их партийным билетом — они готовы поддерживать на выборах в целом правоцентристов. Будь это демократ или республиканец, или независимый кандидат.

Впрочем, нельзя возлагать всю ответственность за готовность развалить партию лишь на консерваторов, упомянутых в материале Reuters.

Они далеко не пионеры. Ибо еще 20 января The Wall Street Journal сообщала о том, что сам Трамп обсуждал с советниками создание своей третьей силы — Партии патриотов. Т.е. движения специально для низовых трампистов, для жителей Ржавого пояса, являющихся потребителями некритичного контента и простых реакций.

Спустя пять дней советник избирательного штаба Трампа Джейсон Миллер заявил: экс-президент более не рассматривает такой сценарий.

Очевидно, заключив сделку с республиканцами касаемо его импичмента, изолированный в своем флоридском гольф-клубе Дональд Трамп более не нуждался в некоей третьей силе.

Зачем вливать колоссальные ресурсы в создание партии, ее структуры в штатах, раскрутку нового бренда, если под рукой есть десятилетиями пусть и пошарпанный, но хорошо узнаваемый бренд с хоботом?

Если размолвка в будущем все же случится, то Трамп вполне может вернуться к идее с собственной партией.

В любом случае, обе гипотетическая партии — "Партия патриотов" и безымянная партия из материала Reuters — представляют угрозу для, скажем так, классической Республиканской партии США.

Консервативная междоусобица

Уход Трампа из Белого дома не привел к снижению его влияния на Республиканскую партию.

И субботнее голосование в Сенате, которое офис экс-президента окрестил очередным эпизодом "величайшей охоты на ведьм в истории" США, стало подтверждением, что для нее все только начинается.

Об этом у Трампа тоже заявили прямым текстом: "Наше историческое, патриотическое и прекрасное движение за то, чтобы Сделать Америку Снова Великой, только началось".

С другой стороны, руководство РП не намерено сидеть сложа руки.

И спасение Трампа от второго импичмента объясняется в действительности не только желанием Кевина Маккарти или Митча Макконнелла не допустить оттока избирателей-республиканцев, большинство которых до сих пор поддерживают бывшего президента.

В рядах партии с новой силой вспыхнула внутривидовая борьба. В том числе за лидерство и за возможное выдвижение кандидатом в президенты в 2024 г.

Наиболее острое противостояние на сегодняшний день наблюдается между влиятельными республиканцами — Линдси Грэмом и, собственно, Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в верхней палате Конгресса.

Потеря контроля над Сенатом наряду с потерей Белого дома вынудила Макконнелла быть более убедительным, сильным лидером, стремящимся спасти политсилу.

Отсюда и его уже второй за месяц выпад в адрес Трампа, которого он до 20 января всячески поддерживал.

Но 20 января Макконнелл впервые публично признал, что ответственность за штурм Капитолия лежит на Трампе. Повторно признал это и 13 февраля, хотя и проголосовал против импичмента под предлогом неконституционности процедуры.

Макконнелл не скрывает, что Трамп ему нужен, поскольку он нацелился на возвращение контроля над Сенатом. И ради этого поддержит любого сильного кандидата, вне зависимости от того, нравится тот Трампу или нет.

Внутри РП уже формируется оппозиция к Макконнелу. В нее точно вошли сенаторы Джош Хоули и Линдси Грэм.

Последний, комментируя заявления Макконнелла, назвал его "аномалией", а Трампа — "ярчайшим членом Республиканской партии", который также заточен на победу на промежуточных выборах.

Сейчас складывается такая ситуация, что кто первым окончательно втопчет в грязь принципы РП и войдет в ближний круг, казалось бы, лишенного влияния Трампа ради голосов трампистов, перед тем откроется перспектива лидерства в партии.

И в то же время наученные горьким опытом консерваторы понимают: 6 января не должно повториться.

Потому они — и Макконнелл, и Грэм — пытаются держать Дональда Трампа в узде угрозой новых расследований.

На следующий день после голосования в Сенате не только демократы, но и руководство РП подчеркивали необходимость проведения основательного расследования обстоятельств и хода штурма Капитолия.

Грэм даже предложил для этого создать комиссию, аналогичную той, которая расследовала теракты 11 сентября.

Трампу отправили вполне понятный месседж: наш союз будет крепким и взаимовыгодным, пока экс-президент придерживается определенных правил и помнит, как "слоны" во второй раз спасли его от позора.

В противном случае законодатели очень быстро могут организовать новое дело.

И не будем забывать о том, что в отношении Трампа ведутся расследования в Джорджии и Нью-Йорке в связи с оказанием давления на руководство штата в попытке добиться пересчета голосов и из-за финансовых махинаций внутри Trump Organization соответственно.

Вопрос в том, согласится ли Трамп ради сохранения влияния в партии на такую дрессуру. И как надолго.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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