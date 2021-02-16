По всей Беларуси массово проходят обыски у журналистов и правозащитников (обновляется) 16.02.2021, 10:09

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Узурпатор скатился в полный беспредел.

Рано утром пресс-секретарь общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) Борис Горецкий успел сообщить, что к нему пришли силовики. После стало известно, что они пришли также к юристу БАЖ Олегу Агееву и председателю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу. Кроме того, у журналистов и правозащитников в разных городах также проходят обыски, сообщает TUT.BY

«Андрея Бастунца увозят сотрудники ГУВД Мингорисполкома. По крайней мере, так они представились. Дома обыск не проводится, но Бастунца забирают, так как обыск будет проводиться в офисе БАЖ. Милиционеры ведут себя вежливо и призывают не беспокоиться», — сообщила жена Андрея Бастунца Сабина Брило.

Почему в офисе БАЖ будет проводиться обыск — она не знает. На соответствующий вопрос сотрудники милиции отвечают, что все нужные бумаги покажут, когда придет время.

С Горецким и Агеевым связаться не удалось: телефон Горецкого доступен, но он не отвечает на звонки, Агеева — отключен.

Сабина Брило также сообщила, что обыск прошел у нее дома — сотрудники милиции изъяли телефоны у ее сына и его девушки.

«Около 8.55 в офис БАЖ приехала группа из нескольких человек. Они представились сотрудниками министерства внутренних дел. Сказали, что в офисе будут проводиться оперативно-следственные действия. С ними и Андрей Бастунец», — сообщает журналист tut.by.

Пришли к журналистам и правозащитникам по всей стране

С самого утра 16 февраля в дом к Гомельской журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой приехали омоновцы. Они требуют открыть двери дома. Сообщается предварительно, что следователи проводят обыск в рамках уголовного дела по статье 362 УК РБ (убийство сотрудника органов внутренних дел), сообщает сайт ПЦ «Весна».

Обыск в это время проводится у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.

Сообщается о том, что обыски начались у членов Могилевского отделения «Весны» Алексея Колчина и Бориса Бухеля.

В Могилеве обыск проводится на квартире журналиста-фрилансера Алеся Буракова-младшего.

С обыском пришли к координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси», правозащитнику «Весны» Андрею Полуда.

Обыск начался у руководителя Мозырского отделения «Весны» Владимира Телепуна, а также у руководителя Светлогорского отделения «Весны» Елены Маслюковой.

Сообщается, что обыски проводятся в том числе и сотрудниками отделов по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК).

Прошел обыск у родителей витебской правозащитницы Ирины Третьяковой. Искали документы. Забрали флэшку и книжку «Мониторинг отделений милиции». Сама Ирина на свободе.

Начался обыск у пресс-секретаря Белорусского Дома прав человека имени Бориса Звозкова Евгении Паращенко.

С обыском приходили к минской правозащитнице «Весны» Наталье Сацункевич. Долго стучали в дверь, сейчас там тихо. Но позже обыск всё-таки начался.

Не отвечают телефоны еще некоторых сотрудников ПЦ «Весна», ситуация выясняется.

В частности, недоступен пока брестский правозащитник Владимир Величкин, не отвечает и его жена.

В Бресте пришли с обысками к родителям волонтеров Екатерины Божко и Анны Богданович.

Обыск прошел у юристки Кристины Рихтер (ст.342 УК), забрали телефон, документы, причастные к деятельности БАЖ.

Обыск в Гомеле также проходит у активиста и волонтера Валерия Слепухина.

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