Американские конспирологи на службе Кремля 16.02.2021, 11:48

Почему Москва поддерживает движение QAnon.

Россия пытается вплести теории заговора в политическую повестку дня США с целью дискредитировать действия власти и манипулировать общественным мнением простых американцев. Поддерживаемые РФ СМИ и киберподразделения российской разведки всячески продвигают конспирологические организации и движения, такие как QAnon, пишет в своей статье аналитический центр IGDTS (перевод — «Информационное сопротивление»).

Организации, поддерживаемые Кремлем, играют все большую роль в более широком распространении теорий заговора, продвигаемых сторонниками QAnon. В то время как нет точных доказательств участия РФ на ранней стадии развития данного движения, зародившегося в 2017 году, по мере того, как QAnon завоевывал последователей и охватывал всё новые и новые темы, профили в соцсетях, связанные с Кремлем, вступили в игру.

В 2019 году, профили, которые впоследствии удаленные администрацией платформы Твиттер по подозрению в том, что они контролировались российским Агентством Интернет-Исследований (АИИ), известным как «фабрика троллей», распространяли огромное количество твитов с хештэгом #QAnon и девизом движения #WWG1WGA. Во время своего расследования вмешательства в выборы американского президента спецпрокурор Роберт Мюллер такж выдвинул обвинения против агентства.

Государственные агентства Russia Today (РТ)и Спутник вывели освещение деятельности QAnon на качественно новый уровень. Все начиналось с ложного заявления о том, что Хиллари Клинтон якобы грозит арест по невыясненным обвинениям, а на сегодняшний день теории включают «торговлю детьми», к которой причастна голливудская элита, тема коронавируса и многое другое.

Кстати, так называемый Пиццагейт был также в числе топовых кампаний по дискредитации, к которым подключились аффилированные с Россией профили в соцсетях на протяжении 2016-2017 годов. Мониторинг информационно-психологических операций (ИПСО), проводимых Кремлем в тот период, полон конспирологических теорий.

РТ, Спутник и другие кремлевские медиа достаточно обширно освещали деятельность QAnon, используя его для поддержки своего более широкого нарратива: «США разваливаются: посмотрите, как много там линий раздора». Вскоре после того, как Твиттер заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с QAnon, агентство РТ предсказывало, что этот шаг еще аукнется. А именно, что это привлечет к движению еще больше внимания, добавив, что «это дало последователям QAnon признание, которого они так жаждали».

Как сообщало агентство Reuters, именно РТ освещало удар социальных платформ по QAnon, доказывая то, что именно Кремль поддерживает это маргинальное движение.

Итак, российские аккаунты играли роль в распространении теории QAnon, начиная с декабря 2017 года. С ноября 2017 года хештэг #qanon был наиболее популярным среди аккаунтов, аффилированных с российскими спецслужбами. Данный хештэг был использован в целом 17000 раз.

Российские аккаунты писали о QAnon в Твиттере еще до появления анонимного пользователя Q на сайте 4chan. Посты авторства Q пошли в народ в конце октября 2017 года. Персонаж, именующий себя в соцсетях как Guccifer 2.0, однажды забыл включить VPN для входа в социальную платформу, якобы управляемую из США, таким образом оставив в служебных записях адрес интернет протокола, ведущего в Москву.

Опираясь на этот адрес, аналитики смогли копнуть глубже и связать пользователя Guccifer 2.0 с конкретным физическим лицом: «офицер ГРУ, работающий в центральном аппарате ведомства на улице Гризодубовой в Москве».

Теории заговора на тему COVID-19 стали ключевым фактором успеха QAnon в 2020 году, получив к тому же поддержку со стороны российской разведки в рамках более широкой информационной кампании против стран Запада. Пандемия и слабая готовность правительств быстро разобраться с вызовами системам здравоохранения, а также отсутствие опыта у специалистов в борьбе с вирусами такого масштаба, сделали людей более уязвимыми к теориям заговора о происхождении вируса.

Некоторые профили, которые изначально мимикрировали под американские, были в последствии замечены в обсуждениях российской повестки дня. Аккаунт под названием CrusadersPost, к примеру, ретвитил заявления российских государственных деятелей. CrusadersPost также был первым, кто использовал в соцсетях термин QAnon. Это произошло 2 ноября 2017 года.

Нет сомнений в том, что спецслужбы РФ предоставляют свой рупор конспирологическим теориям и поддерживают маргинальные движения за рубежом. Этот процесс сопровождается одновременным кризисом доверия со стороны народа.

Теория заговора – это примитивная причинно-следственная связь, стремящаяся внести порядок в то, что на первый взгляд кажется хаотичными процессами. Те, кто распространяют теории заговора, исходят из потребности здравомыслящих людей создать для себя иллюзию того, что они понимают, почему в мире происходят те или иные события. Ксенофобия, к примеру, это вера в то, что некие «чужие» желают вам зла и посягают на вашу территорию, ресурсы и даже жизнь.

Политолог Майкл Баркун выделяет три категории теорий заговора: событийные, системные и супертеории. Последние он описывает как «конспирологические конструкты», в рамках которых множество различных теорий заговора связаны друг с другом в иерархическом порядке, где на вершине этой конспирологической иерархии стоит недостижимая и могущественная сила зла, манипулирующая более мелкими субъектами конспирологии.

Если смотреть на веру в теории заговора как способ людей попытаться разобраться в ситуации, получается, что люди будут более склонны к подобной вере, чем сильнее в них будет чувство неопределенности и отсутствия контроля. Это предположение объясняет, как теории заговора возникают в обстоятельствах различных общественных кризисов: люди часто ощущают, что подобные ситуации невозможно контролировать, и поэтому они становятся причиной серьёзной неопределенности и обеспокоенности у граждан. Более того, часто достаточно легко связать общественный кризис с целенаправленными злодеяниями враждебных сил, что в свою очередь подталкивает многих к размышлениям о возможном заговоре.

В то время как вера в теории заговора является ответной реакцией на беспокойство и неопределенность, не факт, что она на самом деле помогает справиться с подобными чувствами. На самом же деле, исследования указывают, что подверженность теориям заговора усиливает у человека чувство беспомощности, что, в свою очередь, ведет к различным адаптационно-поведенческим нарушениям, таким как отрешенность от вопросов политики. И если говорить об инфовойнах, теории заговора позволяют делать людей более восприимчивыми к всевозможным предположениям и расширяют порог правдоподобности, что отвечает целям и задачам разведывательных органов государств, целенаправленно работающих против демократических институтов и системы управления западных стран Запада.

Смысл использования теорий заговора в российских кампаниях по дискредитации заключается в аккумулировании всех возможных подозрений в отношении политических элит и выдвижении гипотезы некой «жесткой правды», которую эти элиты якобы скрывают.

Таким образом можно рассматривать теории заговора движения QAnon в одном ряду с Anonymous, Джулианом Ассанжем и Эдвардом Сноуденом, как связанные с Россией и подрывающие политику некоторых государств путем распространения якобы «секретных» сведений, обычно недоступных большинству людей, а значит претендующими на статус правды. Некоторые из этих теорий прямо связаны с файлами Викиликс, аффилированной с РФ.

На сегодняшний день нет сомнений, что Россия эксплуатирует теории заговора и общественные инструменты, использующие подобные теории, для создания механизма внедрения нужных нарративов в информационную среду определенных государств, пытаясь контролировать общественные настроения, подстрекать людей к определенным действиям, преследуя при этом свои собственные интересы.

Вполне вероятно, что, опираясь на данный опыт, Москва попытается использовать успех движения QAnon в США для продвижения подобных движений в Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».