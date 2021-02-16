The Economist прогнозирует, как будет выглядеть туризм после эпохи COVID-19 1 16.02.2021, 12:50

Туристическая сфера стала одной из наиболее пострадавших экономических жертв пандемии.

COVID-19 парализовал международные путешествия, ведь во время пандемии страны массово вводили карантин и даже закрывали свои границы. Пессимистические прогнозы утверждают, что 2021 год может стать катастрофой для туризма, но журнал The Economist прогнозирует, что туристическая сфера успешно восстановится и станет более выносливой после пандемии, пишет «Зеркало недели. Украина».

Международные путешествия изрядно менялись за всю свою историю. Искатели приключений в XV веке отправлялись в плавание на загруженных кораблях, и такое путешествие могло длиться годами. В 18-м веке аристократы путешествовали по Европе в конных экипажах. «Традиционный чемодан» появился в конце 19 века, когда для богатых людей стало нормой проводить несколько недель за рубежом. Со временем чемодан на колесах начал символизировать эру массовых путешествий.

Благодаря совершенствованию транспорта выросло количество поездок на большие расстояния. Более низкие тарифы на авиаперевозки и частичный рост доходов сделали поездки за границу доступными для многих людей, которые хотят избежать своего ежедневного стресса. Путешествия приносят новые впечатления и становятся источником воспоминаний.

«Упрощение процесса путешествий» расширило туризм. В мире сейчас множество туристических компаний. Деловые поездки поддерживают связь транснациональных учреждений и цепей поставок. А возможность поехать за границу способствовала глобализации, теперь люди могут поехать учиться или работать в ту или иную страну. Поскольку семьи начали «разделяться» на фоне таких трансграничных поездок, возникла необходимость поддерживать связь или посещать друг друга на праздники в иностранных районах. Это объединило мир, одновременно позволив семьям и друзьям жить вдали друг от друга.

Однако до недавнего времени мало кто мог легко путешествовать на дальнее расстояние. Путешествия были медленными, сложными и дорогими, если полагались на конный экипаж или «силу ветра». Первоклассная каюта на Титанике в 1912 году стоила около 30 фунтов стерлингов (сегодня 3500 долларов), трансатлантический билет на Гинденбург стоил в 1936 году 400 долларов. Появление поездов и железных дорог несколько расширило возможности.

Большой всплеск поездок пришелся на появление авиаперелетов. Путешествие на поезде по маршруту из Пекина в Москву занимает более пяти дней, а для полета требуется около семи часов. Однако настоящим переломным моментом стали более низкие тарифы. В 1950 году всего 25 млн человек совершили зарубежные поездки, утверждает Всемирная туристическая организация. К 2019 году количество поездок выросло до 1,5 миллиарда, и это без учета «нелегальных путешествий».

В последнее время большинство трансграничных поездок приходится именно на авиаперелеты. Выезд на отдых является главным мотивом зарубежных поездок, на которые приходится 55% путешествий. Деловые поездки составляли 11% от общего количества в 2019 году. Остальную часть составляет посещение семей и друзей за рубежом. Некоторые люди путешествуют по религиозным соображениям (2 миллиона мусульман ежегодно посещают Мекку).

Международные путешественники являются главным источником доходов для гостиниц, ресторанов и туроператоров. До эпохи COVID-19 путешествия составляли 4,4% ВВП и 6,9% занятости в «клубе богатых стран». По данным Всемирной торговой организации, международные поездки составляли 6,5% мирового экспорта в 2019 году. Всего на путешествия и туризм приходится более 330 млн рабочих мест, утверждает Всемирный совет по вопросам путешествий и туризма.

COVID-19 опустошил сферу, которая возлагается на свободу передвижения людей. Международные поездки почти полностью прекратились в период с марта по май 2020 года, поскольку многие страны закрыли свои границы. Путешественники были вынуждены отложить туристические планы.

В общем туристическая отрасль очень сильно пострадала в результате пандемии, и ее восстановление будет сложным процессом. Некоторые аналитики прогнозируют, что туризм станет одним из "последних секторов экономики, которые вернут утраченный спрос".

Однако не все так плохо. Выбросы парниковых газов коммерческими реактивными самолетами упали в 2020 году, усиливая дискуссию о том, как навсегда уменьшить масштабы такого загрязнения. Оптимисты считают, что в долгосрочной перспективе связь между ростом доходов и желанием путешествовать останется неизменной. Даже несмотря на весь вред, который принесла пандемия, именно эпоха коронавируса может ускорить тенденции, которые со временем сделают путешествия еще проще и менее вредными для окружающей среды. Возможно, современная туристическая индустрия пострадала, но новая, что появляется, может стать лучше, чем когда-либо, резюмирует издание.

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